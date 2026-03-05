Agente libre y en calma: Aaron Rodgers y el enigma de su regreso a los Steelers

Suscríbete a nuestros canales

A sus 42 años, Aaron Rodgers no siente la presión del reloj. El cuatro veces MVP de la NFL y actual figura de los Pittsburgh Steelers ha dejado claro que, aunque la agencia libre acecha, su decisión sobre jugar una 22.ª temporada en la liga se tomará bajo sus propios términos.

Rodgers, quien llegó a Pensilvania el verano pasado para silenciar las dudas sobre su veteranía, transformó la ofensiva del equipo. Bajo su mando, los Steelers alcanzaron un récord de 10-7 y conquistaron su primer título de la división AFC Norte desde 2020. Sin embargo, tras la eliminación en los playoffs, el mariscal de campo ha optado por el silencio reflexivo sobre un posible retiro o una extensión de contrato.

Sin plazos ni contratos sobre la mesa

En su más reciente intervención en The Pat McAfee Show, Rodgers aclaró que la comunicación con la directiva sigue siendo fluida pero carece de urgencia.

"He hablado con Mike (McCarthy) y con Omar Khan. No me han puesto ninguna fecha límite", explicó Rodgers el miércoles. "Actualmente soy agente libre. No hay una oferta formal que debatir, así que no hay conflicto. Estoy disfrutando de mi familia y de esta fase de la pretemporada. Las conversaciones profundas llegarán a su debido tiempo".

El inicio de la era McCarthy

El panorama en Pittsburgh es radicalmente distinto al de hace un año. Tras la renuncia de Mike Tomlin en enero —quien puso fin a una era de 19 temporadas—, la organización apostó por un viejo conocido de Rodgers: Mike McCarthy. El nuevo Head Coach, contratado para maximizar la ventana de campeonato del equipo, ya dirigió a Rodgers durante 13 exitosos años en Green Bay.

"Me encantó reencontrarme con Mike y trabajar juntos de nuevo", confesó Rodgers, dejando entrever que la presencia de McCarthy es un factor clave en su deseo de continuar. Por su parte, el Gerente General, Omar Khan, ha mantenido una postura de respeto total hacia el veterano, aunque ha sugerido que le gustaría tener claridad antes de que el mercado abra oficialmente el próximo 11 de marzo.

El futuro de la posición de mariscal

A pesar del deseo mutuo de continuar, los Steelers deben cubrirse las espaldas. Tras su exitosa campaña de 2025, donde Rodgers lanzó para más de 3,300 yardas y 24 touchdowns, el vacío que dejaría su ausencia sería inmenso.

Actualmente, la profundidad del equipo en la posición es limitada. Los únicos mariscales de campo con contrato vigente para la temporada 2026 son el joven Will Howard, seleccionado en el último draft, y el veterano Mason Rudolph. La gerencia sabe que, si bien Howard es el proyecto a futuro, las aspiraciones de Super Bowl de Pittsburgh para el próximo año dependen, casi exclusivamente, de lo que decida el número 8 en las próximas semanas.