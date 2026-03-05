Los Atlanta Falcons aterrizan en Madrid para la temporada 2026 de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Los Atlanta Falcons han sido seleccionados para protagonizar el segundo partido de temporada regular de la NFL en la ciudad de Madrid, marcando un hito en la expansión global de la liga. Aunque el rival del equipo de Georgia se confirmará oficialmente cuando se publique el calendario completo de la temporada, se ha ratificado que los Falcons fungirán como locales en el emblemático Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid.

Este encuentro forma parte de un ambicioso plan de expansión para el 2026, año en el que la NFL establecerá un récord con nueve partidos internacionales. Además de España, la liga llevará sus emociones a nuevas fronteras, incluyendo sedes inéditas en Francia y Australia, además de su continuidad en Brasil.

El precedente del éxito en la capital española

La incursión de la NFL en Madrid no es una casualidad tras el éxito rotundo del año pasado. En 2025, los Washington Commanders y los Miami Dolphins inauguraron oficialmente la sede madrileña en un duelo vibrante que se definió en la prórroga. Ante una asistencia masiva de 78,610 aficionados en el Bernabéu, los Dolphins se llevaron la victoria con un ajustado 16-13, dejando claro que el mercado español está listo para el fútbol americano de alto nivel.

Un vínculo especial entre Atlanta y España

El anuncio de este partido coincide con una estrecha relación deportiva entre ambas regiones para este verano. Mientras los Falcons se preparan para viajar a Madrid, la selección española de fútbol visitará la casa del equipo de la NFL para disputar dos encuentros de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Mercedes-Benz.

"Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular en el icónico Bernabéu", declaró Greg Beadles, presidente y director ejecutivo de los Falcons. "Atlanta y Madrid son una combinación ideal; nosotros seremos los anfitriones de España en el Mundial de fútbol y ahora nos toca a nosotros llevar nuestra pasión a su capital".

El historial internacional de los Falcons

Para los Falcons, este viaje representa su quinta incursión fuera de las fronteras de Estados Unidos y la cuarta en las últimas seis temporadas, consolidándose como uno de los embajadores globales de la liga. El historial del equipo incluye visitas a Toronto (2013), Londres (2014, 2021, 2023) y un reciente paso por Berlín en 2025, lo que les otorga una experiencia logística fundamental para manejar la transición horaria y el desempeño en campos europeos.

España: Un mercado estratégico para la NFL

La decisión de regresar a Madrid responde a un acuerdo plurianual entre la NFL y el Real Madrid. Según cifras de la propia liga, España es un mercado prioritario con aproximadamente 11 millones de aficionados. Más allá del espectáculo de la temporada regular, la NFL planea intensificar el desarrollo del flag football en territorio español, buscando fomentar el deporte desde las bases juveniles.

Actualmente, equipos como los Miami Dolphins, los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears poseen derechos de comercialización en España bajo el programa de "Mercados Globales". No obstante, la liga ha expresado su intención de que, en un futuro cercano, cada uno de los 32 equipos de la NFL dispute al menos un partido internacional al año, acercando el deporte a sus seguidores en los 62 encuentros que ya se han disputado fuera de territorio estadounidense.