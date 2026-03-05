Megan Fox caliente las redes sociales con fotos subidas de tono

Suscríbete a nuestros canales

Luego de ausentarse en redes sociales, Megan Fox reapareció con una serie de fotos subidas de tono que no pasaron desapercibidas en su Instagram.

La actriz de “Transforme” optó por un atuendo atrevido en color negro, usando una blusa, tanga, collar con picos plateados, medias altas y tacones, bajo la mirada del lente del fotógrafo Cibelle Levi. En un juego de cámaras y ángulos sexys, la madre de cuatro dejó claro que su sensualidad continúa vigente.

“Todo es más bello porque estamos condenados”, fue el mensaje con el cual acompañó la publicación. Mientras que, en las historias posteó: “Estoy viva, acabo de subir nuevas fotos”.

¿Por qué Megan Fox estuvo ausense?

Megan estuvo alejada de sus plataformas digitales desde noviembre de 2024, cuando comenzaron a circular rumores de una crisis con Machine Gun Kelly, desde entonces eliminó todas sus publicaciones y se quedó únicamente con del anuncio de su embarazo junto al rapero.

A pesar que medios internacionales dan por terminada la relación, el músico fue uno de los primeros en dejarle un comentario a la madre de hija Saga.

“Entusiasmado tengo tu número de teléfono”, comentó en forma de coqueteo.

Megan Fox, una madre que se conserva

A casi un año de haber dado a luz a su cuarto bebé, y el primero con MGK, Megan Fox deja en evidencia su prioridad para conservar su figura.

El primero en llegar a la vida de la actriz fue su hijo Noah, en 2012, dos años más tarde la familia que conformó junto Brian Austin Green creció con Bodhi y Journey.