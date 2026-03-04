NFL: Los Patriots cortan a Stefon Diggs antes del inicio del nuevo año de la liga

Suscríbete a nuestros canales

Los New England Patriots han tomado una decisión drástica en su ofensiva al informar al receptor abierto Stefon Diggs, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, que será liberado al comienzo del nuevo año de la liga. La noticia fue adelantada por Tom Pelissero de NFL Network, marcando un movimiento inesperado para el equipo de Foxborough tras apenas una temporada de relación.

El factor económico detrás de la salida

La decisión de los Patriots tiene un trasfondo financiero inmediato. Diggs tenía programado recibir 6 millones de dólares en dinero totalmente garantizado el próximo 13 de marzo. Al cortarlo antes de esta fecha, la organización evita comprometer esa suma en su tope salarial para la campaña 2026.

El jugador de 32 años se había unido a los Patriots durante la pasada temporada baja, tras firmar un lucrativo contrato como agente libre por tres años y 63.5 millones de dólares. A pesar de su rendimiento individual, el alto costo de su contrato parece haber pesado más que su producción en el campo de juego.

Un regreso sólido tras la lesión

A pesar de su salida, Diggs demostró que aún pertenece a la élite de la liga. Tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) en su etapa previa con los Houston Texans, el veterano se consolidó como la principal amenaza aérea de Nueva Inglaterra la temporada pasada.

Diggs lideró al equipo en todas las categorías estadísticas de recepción importantes, acumulando 85 recepciones y 1,013 yardas, además de anotar cuatro touchdowns. Su capacidad para superar una lesión tan compleja a su edad fue uno de los puntos luminosos en una ofensiva que, por momentos, careció de variantes.

Incertidumbre en el cuerpo de receptores

Con la partida de Diggs, la gerencia de los Patriots se enfrenta ahora al reto de encontrar un receptor número uno de manera urgente. La profundidad del equipo en esa posición queda seriamente comprometida, dejando a Kayshon Boutte, Mack Hollins y DeMario Douglas como las opciones principales en el roster actual.

Se espera que New England sea agresivo tanto en la agencia libre como en el Draft para llenar el vacío que deja el veterano, buscando un perfil joven que pueda liderar el esquema ofensivo en los próximos años.