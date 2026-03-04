NFL: Arizona y Carolina se enfrentarán en el partido anual de consagración en Ohio

Suscríbete a nuestros canales

Los Arizona Cardinals y los Carolina Panthers han sido seleccionados para protagonizar el tradicional Juego del Salón de la Fama, el cual marcará el inicio de la pretemporada de la NFL el próximo 6 de agosto en Canton, Ohio. Este encuentro forma parte integral de la Semana de la Consagración, donde se rinde tributo a las figuras más grandes en la historia del deporte.

El anuncio, realizado este miércoles por el comité del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, destaca la participación de dos franquicias que verán a sus más grandes referentes históricos ingresar al recinto de los inmortales este mismo verano.

Un homenaje a las leyendas en Canton

El enfrentamiento tiene un significado especial debido a la Clase de 2026. El histórico receptor de los Cardinals, Larry Fitzgerald, y el dominante apoyador de los Panthers, Luke Kuechly, encabezan el grupo de cinco seleccionados que recibirán su saco dorado el 8 de agosto.

Junto a ellos, la ceremonia de inducción honrará las trayectorias de otras tres figuras emblemáticas de la liga: el mariscal de campo Drew Brees, el corredor Roger Craig y el pateador más prolífico de la historia, Adam Vinatieri. Esta clase es considerada una de las más talentosas de los últimos años, acumulando múltiples anillos de Super Bowl y récords históricos.

El debut de Mike LaFleur con Arizona

Para los Cardinals, el partido en el Tom Benson Hall of Fame Stadium representará el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Mike LaFleur, quien hará su debut como entrenador en jefe del equipo. Arizona fungirá administrativamente como el equipo local en esta edición.

Esta será la sexta aparición de la franquicia del desierto en este escenario. Su participación más reciente ocurrió en 2017, cuando se enfrentaron a los Dallas Cowboys. Curiosamente, los Cardinals tienen un vínculo histórico con el museo: jugaron el primer partido del Salón de la Fama en 1962 contra los New York Giants, un año antes de que el recinto abriera sus puertas oficialmente al público.

El regreso de los Panthers a la semana de gala

Por su parte, los Carolina Panthers regresan a Canton para apenas su segunda aparición en este evento. Su debut en el Juego del Salón de la Fama se remonta a 1995, año en el que la franquicia hacía su estreno absoluto en la NFL enfrentando a los también debutantes Jacksonville Jaguars.

El encuentro, que genera gran expectativa por ver los primeros ajustes tácticos de la temporada y el desarrollo de los nuevos talentos, contará con una cobertura de alcance nacional y será transmitido a través de la cadena NBC.