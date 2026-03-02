Fallece joven mariscal de campo de Colorado

Suscríbete a nuestros canales

El programa de fútbol americano de la Universidad de Colorado se encuentra en estado de conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Dominiq Ponder a los 23 años. La noticia fue comunicada este domingo por el entrenador en jefe de los Buffaloes, Deion Sanders, a través de sus plataformas oficiales. Ponder, quien se desempeñaba como mariscal de campo, era una figura respetada dentro del vestuario del equipo en Boulder.

Deion Sanders rinde tributo a Dominiq Ponder

El anuncio del deceso generó una reacción inmediata por parte de Deion Sanders. El entrenador utilizó su cuenta en la red social X para expresar su dolor y resaltar las cualidades humanas del jugador. Sanders definió a Ponder como un líder natural y una persona profundamente querida por sus compañeros y el personal técnico.

"¡Dom era uno de mis favoritos!", manifestó Sanders en su mensaje. El estratega añadió calificativos sobre el respeto que el joven generaba en su entorno y pidió oraciones para la familia y allegados del deportista. La publicación concluyó con una referencia a la fe del entrenador, entregando simbólicamente al jugador a la protección divina.

Trayectoria

Ponder era originario de Opa Locka, Florida. Su camino en el fútbol americano universitario comenzó en los Bethune-Cookman Wildcats, desde donde decidió transferirse al programa de Colorado. Durante las últimas dos temporadas, formó parte de la plantilla de los Buffaloes bajo la gestión de Sanders.

Antes de llegar al nivel universitario, Ponder desarrolló su etapa formativa en Florida, jugando para las escuelas secundarias de Carol City y Naples. Posteriormente, asistió a la Myrtle Beach Collegiate Academy en Carolina del Sur, institución que sirvió de puente para su ingreso a Bethune-Cookman antes de dar el salto definitivo a la División I de la NCAA con Colorado.