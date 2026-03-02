Crisis en Oriente Medio deja a tenistas varados

Suscríbete a nuestros canales

La tensión geopolítica en Oriente Medio ha escalado a niveles críticos tras los recientes roces diplomáticos y militares entre Estados Unidos e Irán. Este escenario ha dejado a varias figuras del tenis mundial, entre ellos Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Holger Rune y Tallon Griekspoor, en una situación de inmovilidad total. Los jugadores y sus cuerpos técnicos se encuentran actualmente a la espera de garantías de seguridad para abandonar la región y cumplir con sus compromisos en el circuito ATP.

La logística del transporte aéreo se ha visto interrumpida por el cierre de espacios aéreos y la cancelación de vuelos comerciales, lo que pone en riesgo la participación de estos deportistas en el Masters 1000 de Indian Wells. Ante la falta de corredores seguros, ha surgido una figura inesperada en la mediación internacional para destrabar el conflicto deportivo.

La escalada de tensiones militares el pasado 28 de febrero de 2026 provocó la cancelación masiva de vuelos comerciales en el Golfo Pérsico. Daniil Medvedev, quien recientemente disputó el ATP 500 de Dubái, se encuentra bloqueado en los Emiratos Árabes Unidos. El jugador ruso ha manifestado que, aunque se encuentra a salvo en su hotel, la incertidumbre sobre cuándo podrá volar es total debido a que el espacio aéreo permanece restringido tras la interceptación de proyectiles en zonas cercanas.

Por su parte, el danés Holger Rune está inmovilizado en Doha, Catar, junto a su equipo de trabajo. Su madre y agente, Aneke Rune, describió una situación de alta tensión durante las últimas horas, marcada por el sonido de alarmas y detonaciones de sistemas de defensa antiaérea. Aunque los sistemas de seguridad han funcionado, la imposibilidad de despegar mantiene al equipo en estado de alerta.

Alternativas de salida y seguridad de los equipos

Las autoridades consulares y la propia ATP están monitoreando la situación de los deportistas. Algunos tenistas, como Alexander Bublik, lograron abandonar la región minutos antes de que se hicieran efectivas las restricciones más severas. Sin embargo, para los que permanecen en el hotel Creekside en Dubái y otras instalaciones en Doha, la recomendación actual es mantenerse bajo resguardo.

Se evalúan rutas terrestres hacia Riad, en Arabia Saudí, donde algunos vuelos internacionales aún mantienen operaciones intermitentes. No obstante, el riesgo de desplazamientos por carretera en un contexto de conflicto activo dificulta la toma de decisiones por parte de los cuerpos técnicos. La prioridad de los equipos ha pasado de la preparación física a garantizar la integridad personal de los jugadores y sus acompañantes.