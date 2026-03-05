Wrexham y Liverpool se citan en el Yankee Stadium para una gira histórica por EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El vertiginoso ascenso del Wrexham AFC, el club galés que ha cautivado al mundo del fútbol, sumará un nuevo y glamuroso capítulo este verano. El equipo propiedad de las estrellas de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se enfrentará al Liverpool FC en un partido amistoso en el icónico Yankee Stadium de Nueva York el próximo 29 de julio.

Este encuentro forma parte de una gira de tres partidos por la Costa Este de los Estados Unidos, un territorio donde la popularidad del club ha crecido de manera exponencial. Para cuando el balón ruede en el Bronx, el Wrexham ya sabrá si ha logrado lo impensable: alcanzar la prestigiosa Premier League.

El sueño de la Premier League a la vuelta de la esquina

Tras conseguir tres ascensos consecutivos —una hazaña sin precedentes en la estructura del fútbol inglés— el Wrexham compite actualmente en la Championship (segunda división) por primera vez desde la década de 1980. El equipo se encuentra en una posición privilegiada, ocupando el sexto lugar de la tabla con solo 11 jornadas por disputar.

El sistema de competencia otorga el ascenso automático a los dos primeros clasificados, mientras que los equipos ubicados entre el tercer y sexto puesto deben enfrentarse en un dramático play-off por el último boleto a la máxima categoría. Si mantienen su consistencia, los "Red Dragons" podrían presentarse en Estados Unidos como el nuevo integrante de la liga más poderosa del mundo.

Un ascenso meteórico documentado por Hollywood

La trayectoria del club ha sido documentada paso a paso en la serie ganadora del Emmy, “Welcome to Wrexham”. Lo que comenzó en 2022 como un proyecto en la quinta división (National League) se ha transformado en un fenómeno deportivo y mediático global.

El paso de jugar contra equipos semiprofesionales a enfrentar a un gigante como el Liverpool en uno de los estadios más famosos del mundo es el reflejo del impacto que la administración de Reynolds y McElhenney ha tenido en la comunidad de Wrexham y en la percepción del fútbol británico en el extranjero.

Calendario de la gira por la Costa Este

La gira estadounidense de este verano no se limitará a la Gran Manzana. El Wrexham comenzará su recorrido el 25 de julio enfrentándose al Leeds United en el Estadio Raymond James de Tampa, Florida.

Tras el esperado duelo contra el Liverpool el 29 de julio, el equipo viajará a Pensilvania para cerrar su preparación el 2 de agosto contra el Sunderland en el Subaru Park, ubicado a las afueras de Filadelfia. Esta serie de partidos servirá como una prueba de fuego para medir el nivel competitivo de la plantilla antes de iniciar la campaña 2026-2027.