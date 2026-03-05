Harry Styles confiesa su lucha interna con la muerte de Liam Payne

Suscríbete a nuestros canales

El cantante británico y exintegrante de One Direction, Harry Styles abrió su corazón para hablar de la muerte de su compañero de banda Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024, en Argentina.

Tras el acontecimiento que conmocionó a la industria, los integrantes del grupo evitaron declarar sobre su proceso duelo, sin embargo, en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el intérprete de Aperture rompió con el silencio y abordó el tema con dolor.

El duelo de Harry Styles

Harry confesó lo difícil que es hablar de la pérdida de su amigo en público, un hecho que cuesta asimilar en la actualidad. “Con total honestidad, incluso la idea de hablar de eso es algo con lo que todavía me cuesta un poco lidiar”, afirmó.

Durante la conversación reflexionó sobre cómo es lidiar con el luto siendo una figura pública y lo que muchos esperan de él luego de la tragedia del artista. Además, agregó que la muerte de Liam Payne lo “afectó profundamente”.

“Creo que hubo un periodo después de que murió en el que me costó mucho entender lo extraño que es que otras personas sientan que forman parte de tu duelo. La muerte de mi amigo me afectó profundamente y, de repente, te das cuenta de que quizá otras personas esperan que lo expreses de alguna forma, o que, si no lo haces, parece que no estás sintiendo lo que sientes”, indicó para cerrar el tema.

Harry Styles inicia una nueva etapa

El 06 de marzo de 2026, Harry Styles escribe una nueva historia en su carrera musical con el lanzamiento de su cuarto álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, del cual ya escuchamos un adelanto con el sencillo Aperture.