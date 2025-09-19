Dayana Mendoza está embarazada de su segundo hijo: Mira las fotos

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza está en la dulce espera de su segundo hijo, fruto de su patrimonio con el pastor Carlos Uribe. La exreina de belleza no anunció la noticia, sin embargo, en el Instagram de la iglesia donde se congrega compartieron fotografías de su embarazo.

Fotos de Dayana Mendoza embarazada

Como muchos saben, la exmodelo venezolana anunció su nueva vida en Cristo Jesús, y desde entonces predica la palabra junto a su pareja en una iglesia cristiana. En las imágenes se evidencia a Dayana Mendoza embarazada con su barriga pronunciada de aproximadamente poco más de 5 meses.

Por su parte, en sus historias fue compartida varias postales en donde se encuentra en una tarima junto a una multitud expandiendo la palabra de Dios a los fieles.

El matrimonio de Dayana Mendoza.

Dayana Mendoza había atravesado por un primer matrimonio con Michael Pagano, con quien procreó a su primera hija Eva. Ahora, en mayo de 2025 confirmó la llegada al altar con Carlos Uribe, luego de que a principios de año anunciara su compromiso.

“Que hermoso, bueno y fiel es el señor. Amor de mi vida, proverbios 12:4 La mujer ejemplar hace de su marido un rey. Te amo mi rey hermoso”, escribió en la publicación compartida que impresionó a sus seguidores, por el repentino enlace.

Vestida de blanco y en una ceremonia privada la Miss Universo 2008 celebró su segunda unión ante Dios.