La salsa venezolana dice presente en los carnavales de México con Joseph Amado

El reconocido salsero venezolano se presentará por primera vez, junto a la “Lavoe Orchestra, en las fiestas de carnaval de Veracruz, donde se estima recibir más de ochenta mil personas

Martes, 20 de enero de 2026 a las 02:47 pm
Joseph Amado / Cortesía
El próximo jueves 12 de febrero, Joseph Amado regresa por tercera vez a Veracruz. En esta oportunidad para debutar en la celebración de los carnavales de la referida ciudad mexicana donde junto a la “Lavoe Orchestra”, deleitará a los asistentes por más de dos horas, con su aclamado tributo a “El Cantante de los Cantantes”.

El venezolano compartió su experiencia anterior visitando la ciudad mexicana para el Festival Boca del Río con la Orquesta de Porfi Baloa y Los Adolescente, destacando la asistencia del público

“Ese día hubo un récord de asistencia porque acudieron más de cien mil personas. Fue un sueño hecho realidad debido a que ese es uno de los festivales de salsa más importantes en el mundo”, expresó.

Además, reconoció el compromiso que tiene al presentante en un evento tan importante en México y la importancia de su presentación en representación de Venezuela.

“Confieso que esto es muy importante para mí como venezolano, como cantante e intérprete de la música de Héctor Lavoe”, dijo Joseph Amado, quien agregó: “Es muy satisfactorio y bonito que me vuelvan a invitar”, dijo.

Detalles de la presentación de Joseph Amado

La presentación de Joseph Amado se llevará a cabo en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, donde se estima recibir más de 80 mil personas el día de la coronación del rey de carnaval.

Es importante resaltar que, en estas fiestas, que comienzan el martes 10 de febrero y culminan el miércoles del mismo mes, también dirán presente artistas de la talla de: Carlos Rivera, Christian Nodal, Mon Laferte, entre otros.   

