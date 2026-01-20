WBC: Venezuela perfila su rotación para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y la maquinaria de las selecciones nacionales ya está en marcha. Los equipos participantes han iniciado la conformación de sus plantillas (rosters) para la máxima cita internacional, y el combinado venezolano no es la excepción, comenzando a sumar piezas claves, especialmente en el vital departamento de lanzadores.

Primeras confirmaciones en la lomita

La conformación del cuerpo de pitcheo, históricamente un punto neurálgico para la Vinotinto, parece estar tomando forma temprana con nombres de jerarquía en las Grandes Ligas. De acuerdo con información divulgada por el periodista deportivo Víctor Boccone, varios escopeteros ya han dado el "visto bueno" y mostrado su total disposición para vestir la camiseta nacional.

Según la fuente citada, estos son los abridores confirmados y los números recientes que respaldan su convocatoria:

Eduardo Rodríguez: Récord de 9-9 con 5.02 de efectividad en 29 aperturas, sumando 143 ponches.

Antonio Senzatela: Registro de 4-15 con 6.65 de efectividad en 23 inicios, acumulando 73 ponches.

Germán Márquez: Marca de 3-16 con 6.70 de efectividad en 26 juegos iniciados y 83 abanicados.

Keider Montero: Récord de 5-3 con 4.37 de efectividad en 12 inicios, logrando 72 ponches.

Pablo López: Registro de 5-4 con una sólida efectividad de 2.74 en 14 aperturas y 73 ponches.

Esta mezcla de experiencia y juventud sugiere que Venezuela busca establecer una rotación abridora profunda para enfrentar a las potencias del torneo, aunque algunos de sus brazos buscarán redimirse tras temporadas complicadas.

La dinastía Suárez y el relevo

Aunque la noticia de los abridores es alentadora para la afición, el cuerpo técnico aún tiene trabajo por hacer. Boccone señaló que todavía faltan jugadores por confirmar su participación oficial, donde destacan tres figuras que comparten apellido y calidad monticular: Ranger, Robert y Albert Suárez.

La incorporación de este trío sería vital para blindar las tres etapas del juego: apertura, relevo intermedio y cierre. Sus estadísticas recientes los posicionan como piezas de élite:

Ranger Suárez (Medias Rojas de Boston): Una pieza clave en la rotación con récord de 12-8, efectividad de 3.20 en 26 aperturas y 151 ponches.

Robert Suárez (Bravos de Atlanta): El cerrojo ideal. Récord de 4-6, efectividad de 2.97, con 40 juegos salvados y 75 ponches.

Albert Suárez (Orioles de Baltimore/Relevo): Eficacia desde el bullpen con récord de 2-0, efectividad de 2.31 en 5 juegos (una apertura) y 10 ponches.

Con estos nombres sobre la mesa, Venezuela proyecta un cuerpo de lanzadores capaz de competir al más alto nivel en el 2026.