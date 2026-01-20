MLB: Este jugador venezolano se aleja de los Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

La temporada muerta de la Major League sigue dando de qué hablar y más aún cuando se habla de la agencia libre. En este contexto, uno de los nombres más mencionados y que aún sigue libre para lo que será la edición 2026.

El protagonista de esta noticia tiene que ver con el antesalista venezolano Eugenio Suárez. El antesalista de 34 años sigue sin contrato, pero su perfil ofensivo lo coloca como uno de los más atractivos para esas organizaciones que desean dar un salto de calidad para lo que será la campaña 2026.

De acuerdo con información del periodista Chris Cotillo, el vínculo entre Boston y el criollo fue prácticamente inexistente hasta el fin de semana pasado.

Eugenio Suárez - MLB

Su rendimiento en la temporada 2025 respalda su valor en el mercado. No solo fue uno de los mejores toleteros en la caja de bateo, sino que se convirtió en uno de los dolores de cabeza más constantes para los lanzadores rivales.

El slugger criollo aparece como una alternativa interesante para reforzar el cuadro interior, una de las áreas que los Medias Rojas buscan apuntalar tras concretar la firma del lanzador Ranger Suárez y darle más calidad defensiva y ofensiva al roster.

Sin embargo, su mercado ha comenzado a tomar intensidad en los últimos días, pero parece que está lejos de ser una prioridad para esta organización tan importante en la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, un posible acuerdo entre Eugenio Suárez permanece en una etapa temprana en cuanto a una posible llegada a los Medias Rojas de Boston. Lo que sí queda claro es que el nombre del criollo seguirá entre los más mencionados dentro del mejor béisbol del mundo.