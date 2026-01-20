¿Mudanza a Fenway? Brett Baty emerge como la pieza clave para el infield de los Red Sox

Suscríbete a nuestros canales

El mercado invernal de la MLB ha entrado en su fase más estratégica, y en las últimas horas, un nombre ha comenzado a sonar con fuerza en los pasillos de Fenway Park: Brett Baty.

Tras los recientes movimientos telúricos en Nueva York, donde los Mets sacudieron el panorama con la firma del estelar Bo Bichette para cubrir la antesala, Baty se ha quedado sin un camino claro hacia la titularidad en Queens. Esta coyuntura ha puesto en alerta a Craig Breslow y la gerencia de los Red Sox, quienes ven en el joven de 26 años la solución ideal para sus problemas en el cuadro.

El perfil que Boston necesita

Desde que Alex Bregman dejó un vacío en la tercera base al firmar con los Cubs, los Red Sox han estado buscando un jugador que no solo aporte estabilidad defensiva, sino que equilibre una alineación necesitada de variantes. Baty encaja perfectamente en esta visión por tres razones fundamentales:

Poder zurdo: Su capacidad para castigar la pelota desde el lado izquierdo del plato es un "imán" para el Monstruo Verde de Fenway. Tras un 2025 sólido donde conectó 18 cuadrangulares, se proyecta como una amenaza constante en un estadio que favorece su perfil. Control contractual: A diferencia de veteranos costosos, Baty no entrará en arbitraje salarial hasta después de esta temporada (2026) y está bajo control del equipo hasta 2029. Esto permite a Boston invertir en otras áreas, como el pitcheo abridor, sin comprometer la nómina. Juventud y versatilidad: Con 26 años, Baty todavía tiene margen de crecimiento. Además, su reciente experiencia jugando también en la segunda base y el jardín izquierdo ofrece a Alex Cora la flexibilidad táctica que tanto valora.

El posible precio del canje

Los rumores sugieren que un acuerdo podría estructurarse alrededor del jardinero All-Star Jarren Duran o incluso piezas del pitcheo joven como Brayan Bello, dado que los Mets buscan desesperadamente reforzar su rotación tras el fallido intento por firmar a Kyle Tucker.