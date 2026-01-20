Límite en el NY: Los Yankees plantan cara a Scott Boras y Cody Bellinger

Suscríbete a nuestros canales

La guerra fría por Cody Bellinger ha llegado a un punto de no retorno. Tras semanas de intensas negociaciones y rumores que vinculan al jardinero con los Mets y los Blue Jays, la gerencia de los New York Yankees ha decidido trazar una línea en la arena: no habrá una puja desorbitada por retener al MVP de 2019.

La oferta final: "tómalo o déjalo"

Según fuentes cercanas a la organización, la directiva encabezada por Brian Cashman considera que ha puesto sobre la mesa una propuesta no solo justa, sino agresiva. El paquete consiste en:

Monto total: 160 millones de dólares.

Duración: 5 temporadas.

Flexibilidad: El contrato incluye dos cláusulas de rescisión ( opt-outs ) que permitirían a Bellinger volver al mercado si su rendimiento se mantiene en la élite, una concesión clave para un jugador de su perfil.

A pesar de esto, el agente del jugador, Scott Boras, se mantiene firme en su petición de un contrato de siete años, citando la reciente inflación del mercado tras las firmas récord de Kyle Tucker y Bo Bichette.

El factor Mets y la postura interna

La decisión interna de los Yankees es clara: si Steve Cohen y los Mets deciden presentar una oferta "atómica" (que supere los seis años o los 200 millones), el equipo del Bronx se retirará de la mesa de inmediato.

"Los Yankees creen haber hecho una propuesta astronómica considerando la inconsistencia histórica de Cody", señalan analistas. La gerencia prefiere dejar que Bellinger se marche antes que comprometer la nómina en un contrato a largo plazo que podría volverse tóxico en sus etapas finales.

¿Qué pierde Nueva York?

Bellinger fue el motor zurdo que equilibró el lineup de Aaron Judge en 2025, registrando 29 jonrones y 98 remolcadas. Su defensa de élite en el jardín central y la inicial es difícil de reemplazar, pero la organización parece dispuesta a correr el riesgo y explorar alternativas como el mercado de cambios o confiar en su granja de prospectos.

Para el pelotero, la situación es arriesgada. Con los Dodgers ya cubiertos tras la firma de Tucker, sus opciones de mercado grande se reducen. Si los Mets no dan el paso definitivo, Bellinger podría verse obligado a aceptar la oferta de los Yankees o buscar un destino con menos reflectores, como Toronto o San Francisco.