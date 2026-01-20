En Barcelona confirman salida de Ter Stegen a este club español

Suscríbete a nuestros canales

Marc André Ter Stegen tiene más de 10 años siendo un estelar en el FC Barcelona, hoy capitán del club y muy respetado en ese vestuario. Sin embargo, su camino para los próximos meses estará lejos de las instalaciones culés.

Justamente, del portero alemán se ha dicho que su nuevo destino está en la misma ciudad, pero con los colores del Girona, una información que surgió en los medios de comunicación españoles y que el propio Hansi Flick terminó por confirmar en rueda de prensa.

El estratega reconoció ante los periodistas que el guardameta tiene casi todo acordado con el cuadro 'gironies', un movimiento con el que busca ganar la titularidad y continuidad para poder tener la oportunidad de ser el fijo el arco de la selección.

"Nos dijo que se va al Girona. Marc es un portero de lujo y una gran persona. Es una buena decisión para él", apuntó el mandamás del banquillo azulgrana.

Barcelona tiene una cláusula para Ter Stegen

Uno de los temas relacionados que el cuadro blaugrana habría puesto sobre la mesa, según mencionó Mundo Deportivo, es una condición muy puntual sobre el jugador.

Esto justamente estaría apegado a que el alemán no pueda ser alineado en el partido de Liga en el que se vean las caras. En este caso, el único pendiente es el pendiente por disputar en Montilivi, el próximo 15 de febrero.

Esa solicitud de los culés es la popular 'cláusula del miedo', que impide que un futbolista perteneciente pueda enfrentarse contra el club perteneciente originalmente de su ficha.

Según Mundo Deportivo, la única forma que esa cláusula no pueda aplicarse está en que Girona rompa esa norma pagando una compensación considerable a Barcelona, algo que -a día de hoy- no se espera que ocurra.