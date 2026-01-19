¿Quién es Keiber Lamadrid? El vinotinto que dará el paso a la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano está a nada de confirmar un paso importante en sus libros, que no es otra cosa a la incorporación de un criollo a una de las ligas más importantes del mundo: la Premier League. Se trata de Keiber Lamadrid, quien hoy forma parte de las filas del Deportivo La Guaira.

Distintas fuentes en Venezuela como en el Reino Unido, apuntan a que todo estaría cerca de concretarse entre el club criollo y West Ham United para la cesión del extremo y mediocampista.

Con 22 años y después de competir de gran forma en la competición doméstica venezolano, el caraqueño apuntaron que de hecho ya se encuentra en París, donde tendría el permiso para realizar el reconocimiento médico en horas en las que también se gestiona su visado de trabajo.

¿Quién es Keiber Lamadrid?

Este movimiento que se cerraría como un préstamo por un periodo de seis meses e incluiría una opción a compra, tiene un marco histórico para un Futve que no acostumbra estas operaciones.

De hecho, el propio Lamadrid -de jugar- apenas sería el tercer venezolano en ver minutos oficialmente en la máxima categoría inglesa, después de Salomón Rondón (West Bromwich, Newcastle y Everton) y Fernando Amorebieta (Fulham).

Con Keiber ocurre algo sobre todo meritorio y es el hecho de que su salto al extranjero lo dará apenas por primera vez en su carrera, una que solo ha tenido al conjunto de La Guaira como protagonistas.

El volante es canterano de este equipo y en su recorrido en el club ha disputado un total de hasta 103 compromisos, registrando 14 goles y siete asistencia en ese periodo.

A su vez, Keiber Lamadrid tiene registro en haber vestido la camisa de la Vinotinto absoluta en una oportunidad, muy reciente en su fecha porque se dio el 19 de noviembre de 2025, en la derrota ante Canadá 0-2 y el interinato de Fernando Aristeguieta.