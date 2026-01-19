¿Cuántos venezolanos han jugado en la Premier League?

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano vive horas de emoción luego de que se confirmara que el West Ham United, dirigido actualmente por Nuno Espírito Santo, ha alcanzado un acuerdo con el Deportivo La Guaira para la cesión del extremo Keiber Lamadrid.

A sus 22 años, el joven caraqueño se encuentra en París, donde se le ha concedido permiso para realizar el reconocimiento médico mientras se gestiona su visado de trabajo.

La operación se cierra como un préstamo de seis meses con opción a compra, marcando un hito para el "Naranja", club que sigue consolidándose como una de las mejores canteras del país.

Vinotintos en la historia de la Premier

De concretarse y debutar, Keiber Lamadrid se convertiría en apenas el tercer venezolano en disputar minutos oficialmente en la Premier League, uniéndose a una lista extremadamente exclusiva.

Jugador Clubes Estadísticas Salomón Rondón West Bromwich, Newcastle y Everton 167 partidos, 36 goles y 15 asistencias Fernando Amorebieta Fulham 23 partidos y 1 gol

Otros casos llamativos

Es importante recordar que otros criollos han formado parte de plantillas de la Premier sin llegar a pisar el césped en un partido oficial de liga. Entre ellos aparecen:

Adalberto Peñaranda: Estuvo en la dinámica del Watford y fue convocado en dos ocasiones, pero se quedó en el banquillo.

Yangel Herrera: Su ficha perteneció al Manchester City durante años, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo de Guardiola, acumulando cesiones exitosas en España.

¿Qué aportaría Lamadrid al West Ham?

Con una valoración que ya supera el millón de euros según portales especializados, Lamadrid destaca por su velocidad, capacidad de asociación y desborde.

En la última temporada de la Liga FUTVE, demostró ser un jugador completo, capaz de romper líneas en conducción, una característica que habría cautivado a los ojeadores de los "Hammers" en su intento por salir de la zona de descenso.