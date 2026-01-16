La Real Sociedad recibe esta gran noticia sobre Yangel Herrera

Suscríbete a nuestros canales

El Reale Arena vuelve a sonreír con la presencia de una de sus piezas más esperadas. Tras un calvario que se prolongó durante casi tres meses, el mediocampista venezolano Yangel Herrera se ha reincorporado a los entrenamientos de la Real Sociedad.

Este retorno le ofrece la oportunidad a un jugador que necesita redimirse cuanto antes y demostrar todas sus cualidades en la mitad de la cancha.

Bonito recibimiento

La importancia de Yangel Herrera en el vestuario quedó clara antes de arrancar la sesión. Sus compañeros lo recibieron con el tradicional pasillo de bienvenida, celebrando que el vinotinto ha superado finalmente los problemas musculares que lo mantuvieron alejado desde finales del año pasado.

Si las sensaciones en las próximas 48 horas son positivas y su musculatura responde a la alta intensidad, incluso podría ser la gran sorpresa en la convocatoria de este domingo 18 de enero, nada menos que para enfrentar al FC Barcelona en LaLiga.

A pesar de la alegría por su vuelta, el contexto para el oriundo de La Guaira no es sencillo. Sus primeros meses en San Sebastián han estado marcados más por las visitas a la enfermería que por su despliegue físico en el campo.

El objetivo de Yangel Herrera

Para Yangel Herrera, este regreso no se trata solo de volver a jugar, sino de recuperar su identidad. La regularidad es su asignatura pendiente y lograr encadenar más de dos partidos seguidos es fundamental tanto para el club como para la Vinotinto.

El ex mediocampista del Girona debe demostrar que puede ser el líder del centro del campo vasco y acallar las críticas con rendimiento inmediato. Además, es consciente que su irregularidad le impidió estar presente en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas con Venezuela.

El duelo ante el Barça aparece en el calendario como el escenario perfecto para un nuevo comienzo. El "8" está de vuelta, y ahora solo queda que el físico le permita demostrar el fútbol que lleva en sus botas.