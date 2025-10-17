¿Cuándo debutaría Yangel Herrera con la Real Sociedad?

Suscríbete a nuestros canales

El debut de Yangel Herrera con la camiseta de la Real Sociedad está a la vuelta de la esquina. El mediocampista venezolano, uno de los fichajes más relevantes del equipo "txuri-urdin" en el mercado veraniego, finalmente está disponible para disputar su primer partido oficial en la novena jornada de La Liga, cuando el equipo visite al Celta de Vigo en Balaídos.

Herrera llegó al club vasco arrastrando una lesión muscular sufrida en las filas de su anterior equipo, el Girona. Esta dolencia lo ha mantenido apartado de las canchas durante las primeras fechas del campeonato, obligando a posponer el esperado estreno del internacional vinotinto.

Visto bueno del cuerpo técnico

El parón de selecciones de octubre fue crucial para la recuperación total de Yangel Herrera. El criollo aprovechó este tiempo para trabajar intensamente, logrando reincorporarse a la dinámica de grupo e incluso disputar minutos en un partido amistoso a puertas cerradas contra Osasuna, donde debutó de manera no oficial.

La noticia más reciente, y que confirma su disponibilidad, proviene directamente del entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, quien en rueda de prensa afirmó que el venezolano está listo y que saben lo que puede aportar.

Urgente de soluciones

El estreno de Yangel Herrera no podría llegar en un momento más necesario para la Real Sociedad. El equipo no atraviesa su mejor momento, encontrándose en la penúltima posición de la tabla (19º) con apenas cinco puntos tras ocho jornadas disputadas.

El perfil del venezolano, caracterizado por su despliegue físico, capacidad de robo y buen golpeo de balón, podría inyectar la solidez y la llegada que tanto ha echado en falta el centro del campo donostiarra.

La afición y el cuerpo técnico confían en que Yangel Herrera, junto a su compatriota Jon Aramburu, quien también busca reecontrarse con su mejor versión, muestren un gran desempeño y ayuden a enderezar el rumbo de un equipo que necesita urgentemente sumar de a tres en Vigo.