¡Te Sorprenderás! Juan Carlos Ávila desvela el mejor caballo que entrenó en Venezuela y Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La reciente visita a Venezuela del entrenador Juan Carlos Ávila, la tierra que lo vio nacer, generó una oleada de emoción, cariño y respeto entre la fanaticada hípica, las futuras generaciones y todos los admiradores de su trayectoria. La afición es consciente de la magnitud del trabajo de Ávila en el entrenamiento de purasangres de carrera.

La noche de este miércoles, el trainer y su esposa asistieron a las instalaciones del Club Hípico, donde se llevó a cabo la subasta de yearlings organizada por la Unión de Criadores de Venezuela (Unicría), presidida por Luigi Miglietti.

Al culminar la velada, el equipo de Meridiano Web abordó al destacado entrenador con la intención de conocer sus impresiones. Sin embargo, una pregunta se impuso, y Ávila respondió con total claridad: ¿Cuál ejemplar le dio mayores satisfacciones, tanto en Venezuela como en Estados Unidos?

El Legado en Venezuela: Pedro Caimán y los Clásicos del Caribe

Ávila, Campeón Entrenador en Venezuela y el Caribe, ganador de casi 3.000 carreras en el país que incluyen nueve estadísticas, siete de ellas consecutivas en La Rinconada, no dudó en destacar la dificultad de elegir solo un nombre.

"En Venezuela son muchos los caballos que me dejaron grandes recuerdos, pero debo nombrar a Pedro Caimán", reveló Ávila. "Fue un caballo que terminó invicto y al que, a pesar de estar constantemente lesionado, logré ganarle catorce carreras. Es algo realmente impresionante".

En otro orden de importancia, el trainer mencionó la relevancia de sus triunfos en la Serie Hípica del Caribe con ejemplares como Ninfa del Cielo y El De Chine.

La Consolidación en Estados Unidos: Little Vic

Respecto a su exitosa campaña en Estados Unidos, donde llegó en 2018 y ya acumula 279 victorias hasta este 17 de octubre (en 1.884 presentaciones), el entrenador eligió a un caballo que demuestra su calidad en las selectivas.

"En Estados Unidos, Little Vic se lleva el reconocimiento. Este ejemplar, ganador de pruebas de Grado II y Grado III, es el animal que mayores satisfacciones me ha brindado", afirmó el exitoso profesional.

La declaración de Juan Carlos Ávila no solo pone nombre a sus favoritos, sino que también subraya la disciplina, la constancia y la dedicación que definen su carrera, una que abarca casi tres décadas de triunfos en el hipismo continental.