Aprendiz Samuel Yánez confía en la reaparecida de este ejemplar que le puede dar su primera victoria en La Rinconada

Samuel Yánez encarna la nueva generación de jinetes venezolanos. El joven profesional no abandona la lucha por alcanzar su sueño y es bien conocido en el ambiente hípico por descender de una familia ligada directamente al deporte: su padre, tío e incluso su abuelo han escrito páginas en el turf nacional.

La hípica se presenta como una profesión difícil, pero Yánez, con la juventud de su lado, afronta el desafío con la disciplina, la constancia y la dedicación necesarias para cosechar éxitos.

En la actualidad, el jockey trabaja bajo la tutela de Rigo Palencia. Esta yunta se fortalece carrera tras carrera, y el joven aprendiz muestra ya una notable mejoría en su desempeño.

Meridiano Web, siempre en apoyo a las nuevas figuras emergentes, acompaña de cerca la trayectoria de Yánez. Este año, el joven registra un total de 35 actuaciones, que incluyen tres terceros lugares. Como es natural en el deporte, su mayor anhelo es alcanzar el recinto de ganadores. Este domingo, Samuel Yánez tendrá tres nuevas oportunidades para lograr su primera victoria profesional.

Samuel, tres montas la primera de ellas es en la octava carrera con la yegua Giulia del entrenador Aldo Traversa.

-Esta yegua se encuentra bien, he tenido la oportunidad de trabajarla e incluso sacarla del aparato. Para este domingo esperamos una buena carrera de ella en este recorrido de 1.100 metros.

Luego en la quinta válida tu segundo compromiso de la tarde en carrera parejas, serás el encargado de montar a Money On Time.

- Esta yegua presenta excelentes condiciones físicas. De verdad, le tengo mucha fe y no soy el único; el entrenador y todo el equipo de cuadra esperan una buena carrera de ella.

Por último, en la carrera de los acumulados luego de 175 días serás el encargado de montar al caballo alzan de cuatro años Xtal.

-Este caballo todo lo ha hecho muy bien, esta muy bien en cancha y de paso tenemos mucha confianza que va hacer una buena reaparecida al punto que somo un “pozo de fe” con mira a ver si podemos lograr nuestra primera victoria en La Rinconada.