¿No convenció? En Real Oviedo se tomó esta decisión con Salomón Rondón para el partido ante la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de España seguirá su curso este sábado 30 de agosto, después de los dos partidos que iniciaron la tercera jornada el viernes, con la victoria de Elche ante Levante (2-0) y el triunfo de Valencia contra Getafe (3-0). En la continuidad liguera, un venezolano estaría llamado a la acción (Salomón Rondón), aunque hay una decisión que sorprendió a propios y extraños.

Lo cierto es que el criollo está en el listado de jugadores que tendrá a su disposición el técnico Veljko Paunović para medirse a la Real Sociedad en condición de local. Sin embargo, la gran sorpresa está en que el ariete de la Vinotinto no saldrá desde el inicio y deberá esperar su turno desde el banquillo de suplentes.

Una decisión que causa asombro dado que el criollo había sido el titular las dos primeras jornadas domésticas, en las dos derrotas del cuadro oviedista, primero con Villarreal (2-0) y luego ante Real Madrid (0-3).

En esos partidos el venezolano estuvo muy solo en ataque intentando generar peligro por los suyos, aunque sin el volumen de fútbol ideal para ser una pieza que amenazara a los rivales. Lo más cerca del gol que estuvo fue en ese duelo ante el 'submarino amarillo', en el que falló un penal al minuto 13', que pudo dar en ese momento el 0-1 parcial.

¿Salomón Rondón perdió el sitio?

El atacante criollo llegó a España como un refuerzo estelar del conjunto recién ascendido a la primera división de España, después de haber brillando de gran manera en México con los colores del Pachuca, con una suma de 36 goles en 70 partidos, que ayudaron a ganar, por ejemplo, una Concachampions y un título local.

Solo para tener una idea, en esa Concachampions el caraqueño se erigió como el más valioso, tras anotar nueve tantos en siete juegos, que lo mantuvieron como un delantero de peso en el concierto internacional.

De hecho, su paso por España en el pasado también jugaba a favor del venezolano, después que en su día en equipos como Las Palmas y Málaga dejara registros como 12 y 27 goles, respectivamente, en un paso de 47 partidos con 'La Unión Deportiva' y 72 con 'los malaguistas'.

Por lo pronto, habría que seguir muy de cerca el recorrido de esta decisión de dejarlo en el banquillo, una que parece apegada a lo estrictamente técnico, porque el criollo no ha dado muestras de alguna lesión recientemente.

Eso sí, Salomón Rondón en esos primeros juegos pudo haber sido víctima del bajo flujo en ataque que mostró el Oviedo, sobre todo, siendo un atacante que necesita que lo surtan de muchos balones en el área para ser un peligro constante.