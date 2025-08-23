¿Cuántos goles le ha marcado Salomón Rondón al Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 24 de agosto, el Real Oviedo vivirá una de las noches más especiales de su historia reciente al enfrentar al Real Madrid como locales en la Primera División del fútbol español. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en el delantero venezolano, Salomón Rondón, que fue uno de los fichajes estrella para esta edición 2025/2026.

El futbolista de 35 años tiene una larga y respetable trayectoria en Europa. En su regreso a España, el capitán de la selección venezolana podrá enfrentar nuevamente a grandes clubes que hacen vida en LaLiga.

Hasta ahora, el historial de Rondón contra el Real Madrid no ha sido favorable. En siete partidos disputados frente al conjunto blanco, registra seis derrotas y un empate, sin goles ni asistencias en su cuenta personal.

Salomón Rodón vs. Real Madrid

Por si fuera poco, ha acumulado dos tarjetas amarillas, una muestra de lo difícil que ha sido imponer su estilo de juego ante la defensa madridista. Todos estos registros los ha conseguido entre las competiciones de la Copa del Rey, LaLiga, FIFA International Cup y Mundial de Clubes, respectivamente.

Su fichaje por el Real Oviedo le ha devuelto protagonismo en el fútbol español, una liga donde ya había dejado huella en etapas anteriores con Málaga y Las Palmas. Por lo tanto, espera demostrar que sigue contando con las suficientes herramientas para jugar al máximo nivel.

Sin duda alguna, aunque las estadísticas no juegan a su favor, Salomón Rondón tiene una nueva oportunidad de enfrentarse al Real Madrid para marcar la diferencia y desde ya volverse un referente para su nueva afición en el Real Oviedo.