Tomás Rincón se confiesa y llama a la esperanza: "Lo vamos a lograr" (+Video)

El capitán de la selección venezolana, Tomás Rincón, ha dejado clara su postura sobre las posibilidades de que la Vinotinto clasifique al próximo Mundial de 2026. En una entrevista reciente con "Conexión Goleadora", el mediocampista del Santos no se guardó nada y expresó la convicción que tiene él y todo el grupo de que este es el momento de hacer historia.

Rincón, conocido por su liderazgo, afirmó que el equipo ha estado trabajando y creciendo durante mucho tiempo para alcanzar este objetivo. "Hemos venido peleando, creciendo, hemos juntado varias generaciones", comentó, reconociendo el proceso que ha llevado al equipo a este punto.

Con la ampliación de cupos para el Mundial, el mediocampista es consciente de que las oportunidades se abren para todos, pero insiste en que Venezuela tiene una chance real y tangible.

"Esta es nuestra oportunidad"

"No nos escondemos a que esta eliminatoria tenemos algunos cupos más y también es para todos, porque también Chile se ha quedado en el camino, Perú también", señaló, refiriéndose a los equipos que, al igual que Venezuela, buscan aprovechar esta nueva dinámica.

A pesar de las dificultades del camino, la fe de Tomás Rincón se mantiene inquebrantable. "Todos desde que empezó esta eliminatoria sabíamos que teníamos esa diferencia con respecto a otras eliminatorias, pero yo estoy convencido de que esta es nuestra oportunidad, de que lo vamos a lograr, porque al final lo merecemos y lo necesitamos", sentenció.

Sus palabras reflejan un sentir colectivo dentro del vestuario. "Lo hemos peleado mucho de corazón y deseamos mucho que ese momento llegue", concluyó el capitán, dejando en claro que el hambre de gloria está más presente que nunca en la Vinotinto.