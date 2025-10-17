Feria de la Chinita 2025: Fecha de presentación del cartel de artistas y otros detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Feria de la Chinita 2025 comienza a generar expectativa en Maracaibo, especialmente por la fecha de presentación del cartel de artistas, fijada para el próximo 23 de octubre. Ese día, el comité organizador revelará la lista oficial de músicos nacionales e internacionales que participarán en la festividad, considerada una de las más importantes de Venezuela. El anuncio fue confirmado por el cantante Omar Enrique, presidente del comité, quien lidera la planificación junto al alcalde Gian Carlo Di Martino.

Omar Enrique destacó que esta presentación será un punto clave, ya que mostrará la magnitud del evento y su atractivo artístico. Según el también intérprete de música tropical, el interés por formar parte de la feria ha superado todas las expectativas: "Es impresionante la cantidad de artistas que se han comunicado conmigo para participar en este evento", afirmó durante la rueda de prensa.

Preparativos de la Feria de la Chinita

La Feria de la Chinita 2025 se realizará del 14 al 18 de noviembre en dos escenarios principales: La Vereda del Lago y el Parque Ana María Campos, esta doble sede busca facilitar la participación de los habitantes de toda la ciudad.

La comunidad marabina aguarda con entusiasmo el 23 de octubre, fecha en la que se conocerán los nombres de los artistas confirmados. Recordemos que en años anteriores, la Feria ha contado con destacados intérpretes de géneros como la gaita, la salsa, el merengue y el pop latino, lo que mantiene alta la expectativa sobre el cartel de esta edición.

Foto: Feria de la Chinita

Fechas previas al gran evento

Antes del inicio oficial de la feria, se desarrollarán diversas actividades religiosas y culturales:

19 de octubre: misa e inauguración de la plaza dedicada a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

26 de octubre: Bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

27 de octubre: presentación de las candidatas a reina de la feria.

31 de octubre y 1 de noviembre: elección de la reina infantil y la reina principal.

Tras la revelación del cartel de artistas, la programación continuará con el encendido de Bella Vista el 7 de noviembre, el Día del Gaitero el 8 de noviembre y el desfile de la feria el 9 de noviembre. Finalmente, del 14 al 18 de noviembre, se llevará a cabo el evento “Maracaibo Emprende”, y los tradicionales Amaneceres de Feria cerrarán con broche de oro una edición que promete combinar fe, cultura y entretenimiento al más alto nivel.