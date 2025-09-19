Conozca la programación de la Feria de la Chinita 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La edición N° 59 de la Feria de la Chinita se desarrollará en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia) y contempla una amplia variedad de actividades para garantizar el disfrute de lugareños y visitantes. En este sentido, la programación fue anunciada por el cantante Omar Enrique, presidente del Comité Organizador, en compañía del alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino.

En esta oportunidad participarán al menos 100 artistas nacionales y numerosos emprendedores, para fomentar la economía local y promover el desarrollo socio-productivo. Este evento es uno de los más esperados por los marabinos, porque fusiona la cultura, religión y el comercio.

Programación de la Feria de la Chinita 2025

De acuerdo a información suministrada por el diario La Versión Final la programación de la Feria de la Chinita 2025 es la siguiente:

21 de septiembre: Celebración del Día Mundial de la Paz, que tendrá lugar en la vereda del Lago de Maracaibo.

1° de octubre: Encendido navideño y concierto de gaitas en la Plaza La República.

19 de octubre: Conmemoración por la canonización de los santos venezolanos Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, además, será propicio para la inauguración de una plaza.

23 de octubre: Anuncio oficial de los artistas que se presentarán en la feria.

26 de octubre: Bajada de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, conocida popularmente como “La Chinita”.

27 de octubre: Presentación de las candidatas de la Feria en el Teatro Niño Cantores.

31 de octubre: Elección de la reina infantil en el Palacio de los Eventos.

1° de noviembre: Elección de la reina en el Palacio de los Eventos.

7 de noviembre: La Avenida Bella Vista será iluminada con el tradicional encendido que marca el inicio de la temporada navideña.

8 de noviembre: Concierto por el Día del Gaitero en la Plazoleta de la Basílica.

9 de noviembre: Desfile de la Feria de la Chinita en la Avenida 5 de julio. Las carrozas recorrerán diferentes municipios de la ciudad.

Del 14 al 18 de noviembre: Feria denominada “Maracaibo Emprende” en la vereda del Lago de Maracaibo y el parque Ana María Campos.

Del 17 al 18 de noviembre: Amanecer de la feria entre la Avenida 5 de julio con Bella Vista.

Solemnidad de la Virgen de Chiquinquirá

Cada 18 de noviembre, los marabinos rinden honores a su Patrona: la Virgen de Chiquinquirá. Es una ocasión especial para los feligreses, quienes acompañan a la advocación mariana durante una jornada extensa de diversos actos litúrgicos y les permite renovar su fe.

Foto: Referencial / Cortesía

Finalmente, los asistentes contarán con el resguardo y protección de los organismos de seguridad que incluyen a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la policía regional y municipal, así como el cuerpo de bomberos.