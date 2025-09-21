Duelo de lanzadores venezolanos para esta jornada dominical (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, 15 compromisos conforman la cartelera beisbolística en las Grandes Ligas con dos atractivos juegos en horario estelar, Astros de Houston ante Marineros de Seattle (7:10 PM) y Rays de Tampa Bay frente a Medias Rojas de Boston (7:35).

Sin embargo, uno de los duelos que se disputarán esta tarde, tendrá a dos abridores venezolanos como protagonistas en el montículo.

¿Quiénes se enfrentan hoy?

Tal es el caso del encuentro a efectuarse a las 4:10 PM (hora Venezuela), entre Cascabeles de Arizona y Filis de Filadelfia. Dicha jornada tendrá al experimentado Eduardo Rodríguez en el montículo, por parte de los D-Backs y Jesús Luzardo por parte de los ''Phils''.

Dentro de la comparativa estadística entre estos pitchers zurdos, Luzardo posee mejores registros esta campaña. No en vano, posee foja de 14 compromisos ganados y 7 perdidos, en 31 juegos iniciados.

Asimismo, pese a su efectividad de 4.08, se ha convertido en una de las piezas más fiables en la rotación de Rob Thomson. Como producto de ello, acumula 176.2 entradas lanzadas (la segunda más alta de su carrera, detrás de los 178.2 IL en el 2023 con Marlins de Miami), 206 ponches, concediendo solo 57 bases por bolas y 80 carreras limpias.

Por su parte, Rodríguez posee registro de 8 lauros e igual cantidad de reveses en 27 salidas (desde el inicio), con una efectividad de 5.12, 81 carreras limpias, 56 boletos y 132 abanicados en ese periodo.