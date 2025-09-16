Ranger Suárez sale sin decisión en victoria de filadelfia ante Dodgers (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo venezolano de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez, terminó este lunes sin decisión en la victoria de su equipo ante los Dodgers de Los Ángeles. Compromiso que se llevó en el “Chávez Ravine”, casa del conjunto californiano, ante 43.602 aficionados.

El criollo había conseguido cuatro victorias en sus últimas cinco decisiones. Su última derrota fue el pasado 12 de agosto ante los Rojos de Cincinnati.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de seis entradas, en los que permitió siete imparables, tres carreras limpias, otorgó dos boletos y ponchó a cinco. Durante su actuación, Suárez realizó 88 pitcheos, 56 de ellos en la zona de strike y 32 malos.

Ranger Suárez utilizó su sinker en 22 ocasiones, 21 veces la recta, 18 curvas, 12 slider, 10 cutter y cinco cambios de velocidad; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 74 y las 93 millas por hora.

Los números de Ranger Suárez

En 24 aperturas, Ranger Suárez tiene registro de 12 victorias y seis derrotas con 2.84 de efectividad, ha permitido 137 hits, 47 carreras limpias, 11 cuadrangulares, otorgado 37 boletos y ponchado a 145 rivales con un whip de 1.17.

Su anterior salida, ante los Mets de Nueva York, el siniestro, trabajó por espacio de seis episodios, permitió un imparable, sin carrera, otorgó tres boletos y ponchó a 12; se quedó con la victoria.