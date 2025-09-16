Kyle Schwarber muy cerca de superar marca de jonrones de los Filis de Filadelfia

Suscríbete a nuestros canales

El slugger de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, disparó este martes su quincuagésimo tercer (53) cuadrangular de la Campaña 2025, en el enfrentamiento ante los Dodgers de Los Ángeles. Compromiso que se disputó en el “Chávez Revine” casa del conjunto californiano.

Schwarber se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en alcanzar los 50 jonrones en una temporada, desde que lo hiciera Ryan Howard en la temporada de 2006, cuando conectó 58 vuelacercas.

Schwarber está a solo 20 carreras impulsadas y seis anotadas de alcanzar los 800 en su carrera.

El batazo de Kyle Schwarber

En la parte alta de la primera entrada, el bateador designado se presentó al homeplate para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Anthony Banda. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta de dos malas dos buenas, Banda tiró un slider de unas 86 millas por hora en la parte externa de la zona de strike, lanzamiento que Schwarber no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Kyle Schwarber tuvo una velocidad de salida de 103.8 millas por hora y recorrió 390 pies de distancia.

Sus números

Kyle Schwarber se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, cuarta con el conjunto de Pensilvania. El slugger tiene un promedio vitalicio de .232, con 1042 hits, 337 jonrones y 780 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .244/.371/.572 (Avg/Obp/Slg); en 561 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 137 imparables, 53 cuadrangulares, anotado 105 e impulsado 128. Ha recibido 103 boletos y se ha ponchado en 177 ocasiones.