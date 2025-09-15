Cardenales de Lara firma a este lanzador de los Phillies de Philadelphia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara van con todo de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde buscarán el bicampeonato. El equipo crepuscular este 15 de septiembre anunció la contratación de un lanzador criollo que pertence a los Phillies de Philadelphia en Ligas Menores.

Se trata del zurdo Cristhian Tortosa, quien se encontraba como agente libre en la LVBP y la novena de Barquisimeto aprovechó esa oportunidad para contratarlo de cara a la venidera zafra del beisbol venezolano, que comienza el próximo mes de octubre.

Cristhian Tortosa y su experiencia

Según reportaron los Cardenales de Lara en sus redes sociales, Tortosa de 26 años, es relevista y actualmente forma parte de la filial Doble A de los Phillies de Philadelphia. Además, ya cuenta con una experiencia previa en el beisbol invernal, pero fue con Leones de Ponce en Puerto Rico en la temporada 2024-2025.

En cuatro juegos en la liga de Puerto Rico, el criollo dejó marca de un victorias y dos derrotas, con 3.06 de efectividad, ocho boletos y 22 ponches.

Mientras que, de por vida en Ligas Menores, Cristhian Tortosa tiene 156 juegos disputados, donde acumula marca nivelada de 17-17, con 5.25 de ERA, tres salvados, 275 ponches y 1.56 de WHIP, todo esto desde 2016 a 2025.