Así va la tabla de posiciones en la MLB tras los resultados de este lunes (+comodín)

Los Piratas de Pittsburgh quedaron oficialmente fuera de la contienda 

Por Meridiano

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 01:14 am
Durante este lunes, 15 de septiembre, se dio inicio a una semana de las Grandes Ligas y ahora sí será crucial estar al tanto de la tabla de posiciones tras cada jornada. Por lo tanto, la más reciente actualización te la mostraremos a continuación.

De aquí en adelante, cada día puede tener una novedad y la más reciente, es que hay una nueva franquicia oficialmente eliminada: los Piratas de Pittsburgh.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (88-62)
  • Yankees de Nueva York (83-67)
  • Medias Rojas de Boston (82-68)
  • Rays de Tampa Bay (73-77)
  • Orioles de Baltimore (70-80)

División Central

  • Tigres de Detroit (85-65)
  • Guardianes de Cleveland (78-71)
  • Reales de Kansas City (75-75)
  • *Mellizos de Minnesota (66-84)
  • *Medias Blancas de Chicago (57-94)

División Oeste

  • Marineros de Seattle (82-68)
  • Astros de Houston (82-69)
  • Rangers de Texas (79-72)
  • Atléticos de Oakland (70-80)
  • Angelinos de Los Ángeles (69-81)

Comodín

  1. Yankees de Nueva York (+1.5)
  2. Medias Rojas de Boston (+0.5)
  3. Astros de Houston (-)
  4. Rangers de Texas (3.0)
  5. Guardianes de Cleveland (3.0).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

  • +Filis de Filadelfia (90-61)
  • Mets de Nueva York (77-73)
  • Marlins de Miami (70-80)
  • Bravos de Atlanta (67-83)
  • *Nacionales de Washington (62-88)

División Central

  • +Cerveceros de Milwaukee (91-59)
  • Cachorros de Chicago (84-64)
  • Rojos de Cincinnati (75-75)
  • Cardenales de San Luis (73-78)
  • *Piratas de Pittsburgh (65-86)

División Oeste

  • Dodgers de Los Ángeles (84-66)
  • Padres de San Diego (82-68)
  • D-Backs de Arizona (76-75)
  • Gigantes de San Francisco (75-75)
  • *Rockies de Colorado (41-109).

Comodín

  1. Cachorros de Chicago (+9.0)
  2. Padres de San Diego (+5.0)
  3. Mets de Nueva York -
  4. D-Backs de Arizona (1.5)
  5. Rojos de Cincinnati (2.0).

 

+=Equipo clasificado 

*= Equipo eliminado.

 

Martes 16 de Septiembre de 2025
