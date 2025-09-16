Así va la tabla de posiciones en la MLB tras los resultados de este lunes (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este lunes, 15 de septiembre, se dio inicio a una semana de las Grandes Ligas y ahora sí será crucial estar al tanto de la tabla de posiciones tras cada jornada. Por lo tanto, la más reciente actualización te la mostraremos a continuación.

De aquí en adelante, cada día puede tener una novedad y la más reciente, es que hay una nueva franquicia oficialmente eliminada: los Piratas de Pittsburgh.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (88-62)

Yankees de Nueva York (83-67)

Medias Rojas de Boston (82-68)

Rays de Tampa Bay (73-77)

Orioles de Baltimore (70-80)

División Central

Tigres de Detroit (85-65)

Guardianes de Cleveland (78-71)

Reales de Kansas City (75-75)

*Mellizos de Minnesota (66-84)

*Medias Blancas de Chicago (57-94)

División Oeste

Marineros de Seattle (82-68)

Astros de Houston (82-69)

Rangers de Texas (79-72)

Atléticos de Oakland (70-80)

Angelinos de Los Ángeles (69-81)

Comodín

Yankees de Nueva York (+1.5) Medias Rojas de Boston (+0.5) Astros de Houston (-) Rangers de Texas (3.0) Guardianes de Cleveland (3.0).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (90-61)

Mets de Nueva York (77-73)

Marlins de Miami (70-80)

Bravos de Atlanta (67-83)

*Nacionales de Washington (62-88)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (91-59)

Cachorros de Chicago (84-64)

Rojos de Cincinnati (75-75)

Cardenales de San Luis (73-78)

*Piratas de Pittsburgh (65-86)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (84-66)

Padres de San Diego (82-68)

D-Backs de Arizona (76-75)

Gigantes de San Francisco (75-75)

*Rockies de Colorado (41-109).

Comodín

Cachorros de Chicago (+9.0) Padres de San Diego (+5.0) Mets de Nueva York - D-Backs de Arizona (1.5) Rojos de Cincinnati (2.0).

+=Equipo clasificado

*= Equipo eliminado.