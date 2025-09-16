Así va la tabla de posiciones en la MLB tras los resultados de este lunes (+comodín)

Durante este lunes, 15 de septiembre, se dio inicio a una semana de las Grandes Ligas y ahora sí será crucial estar al tanto de la tabla de posiciones tras cada jornada. Por lo tanto, la más reciente actualización te la mostraremos a continuación.
De aquí en adelante, cada día puede tener una novedad y la más reciente, es que hay una nueva franquicia oficialmente eliminada: los Piratas de Pittsburgh.
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (88-62)
- Yankees de Nueva York (83-67)
- Medias Rojas de Boston (82-68)
- Rays de Tampa Bay (73-77)
- Orioles de Baltimore (70-80)
División Central
- Tigres de Detroit (85-65)
- Guardianes de Cleveland (78-71)
- Reales de Kansas City (75-75)
- *Mellizos de Minnesota (66-84)
- *Medias Blancas de Chicago (57-94)
División Oeste
- Marineros de Seattle (82-68)
- Astros de Houston (82-69)
- Rangers de Texas (79-72)
- Atléticos de Oakland (70-80)
- Angelinos de Los Ángeles (69-81)
Comodín
- Yankees de Nueva York (+1.5)
- Medias Rojas de Boston (+0.5)
- Astros de Houston (-)
- Rangers de Texas (3.0)
- Guardianes de Cleveland (3.0).
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- +Filis de Filadelfia (90-61)
- Mets de Nueva York (77-73)
- Marlins de Miami (70-80)
- Bravos de Atlanta (67-83)
- *Nacionales de Washington (62-88)
División Central
- +Cerveceros de Milwaukee (91-59)
- Cachorros de Chicago (84-64)
- Rojos de Cincinnati (75-75)
- Cardenales de San Luis (73-78)
- *Piratas de Pittsburgh (65-86)
División Oeste
- Dodgers de Los Ángeles (84-66)
- Padres de San Diego (82-68)
- D-Backs de Arizona (76-75)
- Gigantes de San Francisco (75-75)
- *Rockies de Colorado (41-109).
Comodín
- Cachorros de Chicago (+9.0)
- Padres de San Diego (+5.0)
- Mets de Nueva York -
- D-Backs de Arizona (1.5)
- Rojos de Cincinnati (2.0).
+=Equipo clasificado
*= Equipo eliminado.