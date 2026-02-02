Revancha en el Ball Arena: ¿Podrá Detroit frenar al Avalanche tras el 5-0?

Suscríbete a nuestros canales

La acción de la NHL no se detiene y este lunes 2 de febrero viviremos uno de los duelos más esperados de la Conferencia Oeste y Este. El Ball Arena será el escenario donde el Colorado Avalanche, actual líder de su división, reciba a unos Detroit Red Wings que llegan con sed de venganza tras el duro golpe recibido hace apenas 48 horas.

Este encuentro es crucial para ambos; mientras Colorado busca consolidar su ventaja en la cima, Detroit pelea palmo a palmo por asegurar su puesto de clasificación directa a los playoffs.

Colorado Avalanche: El poder del líder

El equipo de Denver atraviesa un momento dulce, especialmente tras la contundente victoria 5-0 ante este mismo rival el pasado sábado. Su ofensiva, liderada por un Nathan MacKinnon en modo MVP (quien ya suma 40 goles en la temporada), promedia más de tres anotaciones por encuentro.

Fortaleza en casa: Colorado es uno de los locales más temidos, anotando más de 2.5 discos en 8 de sus últimos 9 partidos en casa.

Seguridad en el arco: Mackenzie Blackwood viene de lograr una blanqueada, demostrando que la defensa de los "Avs" ha ajustado piezas clave.

Tendencia del 1er periodo: En 7 de sus últimos 8 juegos como local, se han marcado más de 1.5 goles en el primer tiempo.

Detroit Red Wings: En busca de consistencia

Detroit ocupa el tercer lugar de su conferencia, pero su inconsistencia reciente (1 victoria en los últimos 5 juegos) ha encendido las alarmas. Sin embargo, su capacidad anotadora como visitante sigue siendo peligrosa.

Jugadores clave: Dylan Larkin y Lucas Raymond son los motores de un equipo que suele marcar más de dos goles fuera de casa.

Resiliencia: A pesar de las derrotas, Detroit ha logrado cubrir el hándicap de +1.5 en 6 de sus últimos 7 partidos como visitante, lo que indica que suelen mantenerse competitivos hasta el final.

Análisis de Cuotas y Predicción de MeridianoBet

Las estadísticas históricas favorecen a los locales, quienes han ganado los últimos cuatro enfrentamientos directos contra los Red Wings.

Nuestra elección: Victoria de Colorado Avalanche en tiempo reglamentario.

Cuota sugerida: -127 .

Pick alternativo: Total de goles Más de 5.5 (-169), considerando que el promedio histórico entre ambos es de 5.74 goles por partido.

La superioridad física y el factor psicológico del reciente 5-0 inclinan la balanza hacia Colorado, que buscará barrer esta mini-serie antes del parón olímpico.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González