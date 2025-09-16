MLB

Resultados de la MLB: 15 de septiembre de 2025

Ronald Acuña Jr. se fue para la calle en paliza de los Bravos de Atlanta 

Martes, 16 de septiembre de 2025
Resultados de la MLB: 15 de septiembre de 2025
La penúltima semana de la presente temporada en el mejor beisbol del mundo comenzó este lunes, 15 de septiembre y ante lo movido que estuvieron las cosas, hay que divisar cada uno de los resultados, aunque no hubo cartelera completa 

En esta ocasión, exactamente se llevaron a cabo nueve encuentros y la camada de peloteros venezolanos sobresalió, algunos con el guante como José Altuve y Andrés Giménez. Mientras otros, como Ronald Acuña Jr. lo hizo con el madero, dejando al país en alto nuevamente.

Resultados de la MLB:

- Cachorros de Chicago 4-0 Piratas de Pittsburgh 

- Bravos de Atlanta 11-3 Nacionales de Washington

- Azulejos de Toronto 2-1 Rays de Tampa Bay 

- Orioles de Baltimore 4-1 Medias Blancas de Chicago

- Yankees de Nueva York 0-7 Mellizos de Minnesota

- Rojos de Cincinnati 11-6 Cardenales de San Luis

- Rangers de Texas 3-6 Astros de Houston 

- Gigantes de San Francisco 1-8 Cascabeles de Arizona 

- Phillies de Philadelphia 6-5 Dodgers de Los Angeles.

