MLB: Gigantes bajan a un venezolano para darle paso a su super prospecto (Info)

Los Gigantes de San Francisco han tomado una decisión al enviar al jardinero venezolano Luis Matos a Triple A, Sacramento, con el objetivo de abrir espacio en el roster para el debut del prometedor prospecto Bryce Eldridge. El movimiento se oficializó antes del enfrentamiento del lunes contra los Cascabeles de Arizona.

Matos no logra consolidarse en las Grandes Ligas

Luis Matos, de 23 años, ha tenido una temporada irregular en las Grandes Ligas. En 57 juegos disputados, el outfielder ha registrado un promedio de bateo de .221, con ocho cuadrangulares, 22 carreras impulsadas y cuatro bases robadas. Aunque mostró su poder ofensivo, su rendimiento ha disminuido notablemente en septiembre, donde en siete encuentros apenas ha conectado tres hits en 21 turnos al bate (.143), anotando tres carreras y produciendo una sola.

La disminución en su tiempo de juego y su baja producción ofensiva parecen haber sido factores determinantes en la decisión de enviarlo nuevamente a las ligas menores. Matos buscará recuperar su nivel en Sacramento, donde ya ha demostrado anteriormente su capacidad para destacar.

El nuevo rostro de la ofensiva de San Francisco

La llegada de Bryce Eldridge genera gran expectativa entre los aficionados y la organización de los Gigantes. Considerado uno de los mejores prospectos ofensivos del equipo, Eldridge hará su debut en las Grandes Ligas en el juego contra los Cascabeles. Su inclusión en el roster principal responde a la necesidad de revitalizar la ofensiva del equipo en la recta final de la temporada.