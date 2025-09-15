Play by Play

Play by Play

CHC 3
PIT 0
B: 0
S: 0
O: 0
ATL 5
WSH 1
B: 1
S: 2
O: 2
TOR 0
TB 1
B: 0
S: 1
O: 0
BAL 0
CWS 1
B: 0
S: 2
O: 0
NYY 0
MIN 0
B: 2
S: 2
O: 3
CIN 1
STL 0
B: 0
S: 0
O: 0
Warmup
TEX 0
HOU 0
Pre-Game
SF 0
AZ 0
Pre-Game
PHI 0
LAD 0

ATL
66-83 (.443)
5
Alta 5th 2 outs
1

WSH
62-87 (.416)
Ozzie Albies

AL BATE

Ozzie Albies (2B)
2 - 1
Mitchell Parker

LANZA

Mitchell Parker
4.2 IP, 5 CL, 1 K, 87 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Ronald Acuña Jr. 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4 5
5
Foul
Four-Seam Fastball 94.5 MPH.
Rotación:2.203RPM
4
Foul
Curveball 80 MPH.
Rotación:2.310RPM
3
Foul
Four-Seam Fastball 93.2 MPH.
Rotación:2.182RPM
2
Bola mala
Splitter 84.7 MPH.
Rotación:653RPM
1
Strike tirándole (Bloqueado)
Curveball 80.3 MPH.
Rotación:2.305RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 2 3 - - - - 5 8 0
0 1 0 0 - - - - 1 3 0
Entradas ATL WSH
Daylen Lile batea jonrón (6) con elevado por el jardín derecho. 0 1
Ozzie Albies pega sencillo con elevado a jardinero derecho Dylan Crews. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. a 3ra. 1 1
Matt Olson batea jonrón (26) con elevado por el jardín derecho. Marcell Ozuna anota Michael Harris II anota. 5 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Profar LF 3-1 0 0 0 .262
M. Olson 1B 3-3 2 1 3 .277
R. Acuña Jr. RF 2-1 1 0 0 .273
O. Albies 2B 2-1 0 0 1 .240
H. Kim SS 2-0 0 0 0 .234
D. Baldwin C 2-0 0 0 0 .262
M. Ozuna DH 2-1 1 0 0 .230
M. Harris II CF 2-1 1 0 0 .240
N. Alvarez Jr. 3B 2-0 0 0 0 .229




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Spencer Strider 4.0 1 3 4 66-39 4.77
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Abrams SS 1-0 0 0 0 .262
J. Wood LF 2-0 0 0 0 .258
J. Bell 1B 1-0 0 0 0 .232
D. Lile DH 2-1 1 1 1 .289
L. García Jr. 2B 2-1 0 0 0 .259
P. DeJong 3B 2-1 0 0 0 .244
D. Crews RF 2-0 0 0 0 .203
R. Adams C 1-0 0 0 0 .195
R. Hassell III CF 1-0 0 0 0 .235




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Mitchell Parker 4.2 5 8 1 87-53 5.81

Atlanta
Washington
8 H 3
1 HR 1
12 TB 6
1 DEB 3

Atlanta
Washington
4 K 1
39 ST 53
3 H 8
2 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 89 61 .593 - L1
Mets 77 73 .513 12.0 W1
Marlins 70 80 .467 19.0 L1
Braves 66 83 .443 22.5 W1
Nationals 62 87 .416 26.5 W1
Probabilidad de ganar
89.6 %
5 parte alta
(B:1 S:2 O:2)

Atlanta 5 - 1 Washington
Tiempo del Bateador.
Datos del encuentro
Estadio: Nationals Park
Localidad: Washington, District of Columbia
El clima: Partly Cloudy, 76 ºF
Capacidad: 41.376
Árbitros:
Home Plate: Ramon De Jesus
1era base: Adrian Johnson
2da base: Quinn Wolcott
3era base: Edwin Jimenez
