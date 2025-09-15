|1
|Entradas
|ATL
|WSH
|2º
|Daylen Lile batea jonrón (6) con elevado por el jardín derecho.
|0
|1
|4º
|Ozzie Albies pega sencillo con elevado a jardinero derecho Dylan Crews. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. a 3ra.
|1
|1
|5º
|Matt Olson batea jonrón (26) con elevado por el jardín derecho. Marcell Ozuna anota Michael Harris II anota.
|5
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|3-1
|0
|0
|0
|.262
|M. Olson 1B
|3-3
|2
|1
|3
|.277
|R. Acuña Jr. RF
|2-1
|1
|0
|0
|.273
|O. Albies 2B
|2-1
|0
|0
|1
|.240
|H. Kim SS
|2-0
|0
|0
|0
|.234
|D. Baldwin C
|2-0
|0
|0
|0
|.262
|M. Ozuna DH
|2-1
|1
|0
|0
|.230
|M. Harris II CF
|2-1
|1
|0
|0
|.240
|N. Alvarez Jr. 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.229
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Spencer Strider
|4.0
|1
|3
|4
|66-39
|4.77
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Abrams SS
|1-0
|0
|0
|0
|.262
|J. Wood LF
|2-0
|0
|0
|0
|.258
|J. Bell 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.232
|D. Lile DH
|2-1
|1
|1
|1
|.289
|L. García Jr. 2B
|2-1
|0
|0
|0
|.259
|P. DeJong 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.244
|D. Crews RF
|2-0
|0
|0
|0
|.203
|R. Adams C
|1-0
|0
|0
|0
|.195
|R. Hassell III CF
|1-0
|0
|0
|0
|.235
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Mitchell Parker
|4.2
|5
|8
|1
|87-53
|5.81
|
Atlanta
|
Washington
|8
|H
|3
|1
|HR
|1
|12
|TB
|6
|1
|DEB
|3
|
Atlanta
|
Washington
|4
|K
|1
|39
|ST
|53
|3
|H
|8
|2
|BB
|1
|Entradas
|ATL
|WSH
|baja
|2º
|Daylen Lile batea jonrón (6) con elevado por el jardín derecho.
|0
|1
|alta
|4º
|Ozzie Albies pega sencillo con elevado a jardinero derecho Dylan Crews. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. a 3ra.
|1
|1
|alta
|5º
|Matt Olson batea jonrón (26) con elevado por el jardín derecho. Marcell Ozuna anota Michael Harris II anota.
|5
|1
