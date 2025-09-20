Altafulla no esconde su felicidad por estar en Venezuela ¡Esto dijo! (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el cantante colombiano Altafulla pisó Venezuela como parte de la promoción de su tema "No te vayas" junto al criollo Adso, con quien además, tuvo la oportunidad de presentarse en el Estadio Monumental Simón Bolívar el sábado 19 de septiembre.

Desde que pisó el país, el ganador de "La Casa de los Famosos Colombia 2025" expresó su emoción por conocer una tierra que le ha manifestado su amor y apoyo durante su carrera. En entrevista para Meridiano, el artista habló sobre su experiencia en su paso por nuestro territorio.

Altafulla contento por respirar aire venezolano

"Desde que llegamos hemos recibido el cariño de la gente, donde llegamos es: 'Hey Altafulla, el Boss, vaya caballero', hey todos los códigos Venezuela los ha adaptado y no, eso para mí es increíble", expresó.

De igual forma, el chico reality aseguró que, lo que más le ha gustado de estar por estos lados es el trato de la gente. "Yo creo que la gente de Venezuela se parece mucho a los colombianos y de verdad que nos han recibido súper bacano", dijo.

"La Casa de los Famosos"

En la conversación no podía faltar el tema de su controversial triunfo en el reality show de RCN, por lo que era importante conocer cómo enfrenta las críticas.

Además, también habló de su relación con Karina García, un amor que le dejó el programa y cómo hoy van creciendo juntos en sus carreras como artistas.

¡Dale click al video y descubre todo lo que dijo el exitoso cantante!