Miss venezolana da a luz a su primera hija: "El mejor día de mi vida"

El viernes 19 de septiembre, la Miss Venezuela Mundo 2020, Alejandra Conde, recibió en sus brazos a la pequeña Martina, su primera hija junto a su esposo Miguel Bolívar.

A través de Instagram, la también presentadora compartió imágenes del momento en el que la bebé es sacada de su vientre y, entre lágrimas la recibe en su pecho para darle todo su amor. Estuvo acompañada de su pareja y de un increíble equipo de especialistas.

Alejandra está feliz con su primogénita

"19.9.2025 El mejor día de mi vida. Bienvenida Martina", fue el encabezado del mensaje. Asimismo, Conde dejó entrever que, fue un proceso inesperado, pero, finalmente la princesa está en excelentes condiciones.

"Todo ocurrió de una manera muy distinta, después les contaré esta larga historia. Pero lo más importante, es una bebé sana y hermosa, gracias por estar tan pendientes y sus bendiciones", agregó.

También aprovechó de agradecer a la dra. Norma Cerviño y al dr. Manuel León Godoy, quienes fueron los encargados de traer al mundo a la pequeña Martina en la ciudad de Caracas. "Armamos el mejor equipo en estas últimas semanas", enfatizó la exreina de belleza.

El anuncio de su embarazo

El 23 de abril, Alejandra sorprendió con la noticia a través de sus redes sociales. La conductora de "Portada's Al Día", publicó un video con imágenes desde el momento en el que supo que sería madre y, luego le dio la gran noticia a Miguel, con quien se casó a finales de enero del 2024.

"VAMOS A SER PAPÁS. El amor de nuestras vidas viene en camino", se lee en el pie del audiovisual. Para entonces, Conde tenía unos dos meses de embarazo.

Después de unas semanas de anunciar que tendrían una niña, celebró el baby shower donde reveló los nombres de los padrinos de su hija, entre los que figuran el animador y cantante venezolano, José Andrés Padrón.