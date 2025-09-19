Miguel y Jonathan Moly reviven su polémica: “Me dolió bastante”

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente entrevista en el podcast “Suegro VS Yerno”, Miguel Moly y Jonathan Moly fueron los invitados especiales para conversar a lo largo de 40 minutos sobre sus vidas. Sin embargo, padre e hijo revivieron una polémica que los persigue desde hace años.

Para el intérprete de “Dulcemente bella” fue duro ver a su propio hijo hablar mal de él frente a las cámaras sobre una situación de la cual no estuvo de acuerdo. Todo se remonta a hace unos cuantos años cuando Miguel apareció en televisión nacional y cayó en una broma, en donde lo presentaron junto a su novia.

Aunque todo parece algo normal, lo cierto es que el cantante tenía poco tiempo de haberse divorciado de Inés María Calero. Este acontecimiento no fue bien recibido por Jonathan, quien se descargó con su padre en una entrevista.

Jonathan Moly habla mal de su padre

En entrevista con Viviana Gibelli para su espacio en YouTube, Jonathan Moly se mostró molesto con su padre por haber llevado a una mujer que no es su madre ante la televisión.

"No tenía dos semanas que se había divorciado y estaba en un programa de televisión con otra mujer. No es el problema que tengas otra, pero no la lleves a la televisión y yo se lo digo papá la estás cagando", expresó el artista de 30 años”, admitió.

Luego de este acontecimiento, el exesposo de Calero le hizo un llamado de atención. “'Mi hijo que hable de su vida no de la mía, es una falta de respeto", dijo.

“Me dolió bastante”

Ahora, a más de dos años de la polémica Miguel Moly no solo reafirmó su postura en desacuerdo con su hijo, sino que confesó que le “dolió bastante”. Sin embargo, con el tiempo las diferencias se solucionaron.

“Es difícil molestarse con un hijo que tú amas tanto por las estupideces que pueda hacer por tanto tiempo, no hay necesidad de hablar tanta paj.. de mí”, expresó con firmeza.