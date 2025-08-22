Así recordó Inés María Calero su romántica boda con Miguel Moly (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Por allá a principios de los años 90, la exreina de belleza Inés María Calero, contrajo matrimonio con Miguel Moly, el merenguero que robó su corazón y con quien formó una familia de 4.

Luego de más de dos décadas juntos, la pareja sorprendió al anunciar que, su unión había llegado a su fin. Sin embargo, lejos de haber quedado como enemigos, los famosos mantienen una bonita relación de amistad y familiar.

Inés María Calero recuerda su matrimonio

Tanta es la armonía que existe entre ellos que, recientemente, la Miss Venezuela 1987 compartió en su cuenta de Instagram un video de aquel momento, el cual fue transmitido en exclusiva por Venevisión.

“A petición de mis seguidores aquí les dejo un recuerdo hermoso de mi vida!!! Una gran fiesta, muchos amigos y también muchos coleados!!!”, escribió la criolla.

Asimismo, resaltó que, fue un evento por todo lo alto y rompió los récords de audiencia en la pantalla chica: “El Rating más alto del año 1.993 en @venevision. Nuestro querido Ricardo Peña nos ofreció para Sábado Sensacional la transmisión de nuestra boda”.

“Esto es parte de mi historia. Hoy le doy gracias a Dios por mis hijos que son mi mayor tesoro. Ahhh tremenda Rumba con Los Melódicos hasta el amanecer”, agregó en la descripción del clip que muestra a la pareja disfrutando en medio de un río de invitados.

“Todo estaba precioso menos el novio”, “Recordar es vivir pero me gusta más tu esposo actual”, “Wow!! Vaya fiesta!! Que bonita”, “Todos bailamos desde casa en tu boda”, “La mejor época de la televisión venezolana”, son algunos comentarios que se leen en el post.

La historia de Inés María y Miguel

La pareja se casó en 1993 con el popular cantante de “La Piernona”. De esta unión nacieron dos hijos: Jonathan (1993) y Estefanía (1996).

En su boda, transmitida por el canal de la colina, ella estaba embarazada de cuatro meses durante la ceremonia, pero, eso no les impidió para celebrarlo con una gran fiesta. Después de más de dos décadas juntos, la pareja se separó en 2016 tras 23 años de matrimonio.

La ruptura no estuvo exenta de controversias, pues, Calero criticó en redes sociales la paternidad de Moly, afirmando que “no es buen padre” y que “tiene como ocho hijos regados”.

A pesar de ello, en años recientes han demostrado madurez y buena voluntad. Se reencontraron en familia para celebrar el primer cumpleaños de su nieto Nick, mostrando unión y cordialidad.