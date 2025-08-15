Inés María Calero muestra la cara de su querido esposo (+Imágenes)

Suscríbete a nuestros canales

En diciembre del 2024 la Miss Venezuela y actriz, Inés María Calero se casó por segunda vez en Miami, Estados Unidos. La explosiva rubia contrajo nupcias en una bonita ceremonia, con un hombre a quien había estado guardando su identidad.

Fotos

Previo a la boda, Calero había compartido en sus redes sociales imágenes de puro amor con su esposo, el empresario Gustavo Matos Romero, en viajes, cenas y salidas, siempre ocultando su rostro.

Ahora la criolla ha utilizado su perfil de Instagram para mostrar la cara del hombre, que se ha convertido en su compañero fiel. Ambos aparecen en las fotografías muy sonrientes disfrutando de la imponente ciudad de Nueva York.

Amor del bueno

La madre de dos hijos llamados Jonathan y Estefanía Moly, hizo una comparación del 2019 cuando fue a Nueva York con el hombre de novios, y este 2025 como marido y mujer.

En todas las fotografías el empresario aparece sonriente y siendo besado por la guapa 3ra finalista del Miss Universo 1987.

Hace días Inés había posteado en su perfil de la camarita disfrutando del concierto de la banda británica Coldplay, con su esposo.