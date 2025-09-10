Esposa de Jonathan Moly “crucifica” a Isabella Ladera por su video íntimo

Suscríbete a nuestros canales

La modelo venezolana Andrea Villarroel, esposa del cantante Jonathan Moly, estalló en redes sociales tras la reciente filtración del video íntimo de la creadora de contenido, Isabella Ladera y el artista colombiano Beéle.

A través de sus historias en Instagram, Villarroel expresó una opinión contundente acerca de las defensas que ha recibido la influencer, pues, a su juicio fue “karma”.

Andrea no perdonó a Isabella Ladera

“Cómo se atreve a hablar de karma cuando se mete con un tipo casado y con hijos? Karma es lo que le llegó a ella”, fue el tajante mensaje de la criolla, en referencia a la infidelidad del reggaetonero con Isabella, cuando él aún estaba con la madre de sus hijos, Cara Rodríguez.

En la misma historia, Villarroel continuó: “Los hombres son una va$na seria, pero las mujeres están descontroladas y luego se la dan de virgen María”.

Estas declaraciones desataron una tormenta de reacciones. Un grupo de seguidores respaldó su postura, argumentando que, en situaciones como esta la víctima no siempre merece ser considerada como tal.

Sin embargo, otro grupo la contrarrestó calificando su comentario como “insensible”, especialmente dada la vulnerabilidad que implica una filtración de este tipo de material.

El polémico video de Isabella y Beéle

La noche del 7 de septiembre, las plataformas digitales se pusieron de cabeza cuando una página de República Dominicana compartió un video de los artistas, quienes fueron pareja hasta hace unos meses, teniendo relaciones sexuales.

De inmediato, el clip se hizo viral y, la opinión pública no tardó en hablar sobre los involucrados. La primera en hablar fue Ladera, quien aseguró que, siente que violaron su intimidad y tomará acciones legales en contra del costeño, a quien culpa de dicha filtración.

Por su parte, el intérprete de “Quédate”, cuyo nombre verdadero es Brandon López, emitió un comunicado en el que también mencionó los procesos legales que ya inició por este acto y, aprovechó de afirmar que, no fue el responsable de lo ocurrido.