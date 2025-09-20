Kylian Mbappé marca golazo para aumentar la ventaja del Madrid ante Espanyol

Suscríbete a nuestros canales

En el inicio de la segunda mitad, apareció el máximo anotador del Real Madrid en la actual temporada, Kylian Mbappé, para marcar el 2-0 ante el Espanyol, este sábado.

Al minuto 47', el ariete francés aprovechó los espacios otorgados por la defensa catalana para mandar un zurdazo al fondo del arco que defiende Marko Dmitrovic.

Una racha notable

En lo que va de temporada, Mbappé ha consolidado su estatus como goleador, que lo motivó a culminar como pichichi de LaLiga (31 goles) y bota de oro de la zafra 2024-2025 con 44 goles anotados y 6 asistencias.

De hecho, en 6 juegos que ha disputado el conjunto merengue esta zafra 2025-2026, son 7 los tantos que suma el atacante francés. 5 de ellos han sido en LaLiga (en igual cantidad de partidos), por lo que se ubica como el máximo anotador del fútbol español hasta ahora.