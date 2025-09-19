Johan Aranguren recomienda no dejar por fuera de las combinaciones a estas dos yeguas para el 5y6 dominical (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jinetes colaboradores para Meridiano Web es sin duda, Johan Aranguren, quien durante un breve receso en la jornada de ajuste de este viernes 19 de septiembre en el óvalo de La Rinconada conversó en entrevista para detallar los cuatro compromisos para el domingo en la esperada reunión 36.

Johan Aranguren: Entrevista en vivo compromisos R36 La Rinconada

Johan, un gran saludo y estamos agradecidos una vez más por conceder esta entrevista y aprovechamos este tiempo para que nos comentes acerca de tus cuatro compromisos para la jornada del 5y6 dominical. Comienza en la primera válida con la yegua Mia Ragazza presentada por Carlos Radelli.

-Es una yegua que anda bastante bien, es una carrera bastante pareja y no la dejen fuera de sus combinaciones.

Para la segunda válida repites en la monta al tresañero Huracán Luis, que está vez estrena el implemento Bozal en Z.

-Un caballo que en su última no lo hizo del todo mal y para está oportunidad el caballo va a seguir mejorando.

Una de las selectivas con mayor importancia es el Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) con la conducción del cuatroañero Vino Tinto del entrenador Freddy Petit.

-Un caballo que anda espectacular. En su última el caballo tuvo muchos contratiempos. Para está oportunidad excelente y va a estar decidiendo la carrera.

Culmina tus compromisos en la sexta válida conocida como la carrera de los acumulados con la yegua Renacer que reaparece luego de 57 días sin correr.

-Una yegua que la conozco a la perfección, muy agradecido con su dueño y es una yegua que lo va a hacer muy bien en esta carrera y no la dejen fuera de las combinaciones.