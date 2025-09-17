Hipismo

El dato clave para el 5y6: Ademar Rodríguez revela su línea ganadora en La Rinconada

El trainer busca sumar su primera victoria del tercer meeting

Por Gustavo Mosqueda
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 11:20 am
Foto: David Urdaneta
La mañana de traqueos desde el óvalo de Coche tuvo muy concurrida y no es para menos ya que el calendario hípico del mes de septiembre no se detiene y trae consigo la disputa de cuatro pruebas selectivas, dos condicionales especiales en una reunión que contempla 12 carreras.

Ademar Rodríguez: Línea 5y6 Nacional Entrenador 

A pesar de no llevar ejemplares en ninguna de las pruebas de envergadura el trainer Ademar siempre presto con el equipo de Meridiano Web habló sobre su único compromiso que tiene previsto para este domingo y que es de suma importancia para la afición ya que corre en una de las pruebas válidas ideal para el sellado del 5y6 nacional.

“Buenos días un saludo a toda la afición hípica”

A la altura de la decima carrera, cuarta válida tiene el compromiso con el ejemplar Talentoso en yunta con el jinete aprendiz Winder Véliz.

-Este caballo anda muy bien, la última carrera arribó tercero muy cerca detrás del caballo Luigino. Para esta ocasión corre en el lote de perdedores y a pesar de la presencia del ejemplar Online el cual respeto. Considero que el mío es una línea.

                                    

Saludos a toda la afición hípica y los invito este domingo a sellar su 5y6 nacional aquí en nuestro majestuoso hipódromo La Rinconada.

Miércoles 17 de Septiembre de 2025
