Juan Carlos García afronta la reunión 36 con un buen material que lo permitirá subir al recinto de ganadores

La emoción aumenta a medida que la cuenta regresiva se acorta para la 36ª reunión de carreras, un evento que promete una jornada de lujo con cuatro selectivas y dos condicionales especiales.

Entrevista: Juan Carlos García Reunión 36 Presentados

El equipo de Meridiano Web, consciente de la importancia de escuchar a los protagonistas en eventos de esta magnitud, se reunió este miércoles con el entrenador Juan Carlos García. Desde la tribuna de los 1.400 metros, el equipo conversó con él sobre las posibilidades de sus presentados en la jornada. García se dirigió a la afición hípica para detallar el chance de cada uno de sus ejemplares.

“Un saludo y agradecido con el equipo de Gaceta Hípica, estamos muy emocionado lo que va hacer esta reunión de carreras del día domingo con la realización de unos buenos clásicos que lucen interesantes”.

Primera presentado trainer, se trata de la alazana Bienmesabe con el descargo de tres kilos de parte del jinete Julio Moncada.

-Esta yegua viene hacer un par de incursiones en el lote clásico, no lo hizo nada mal. Sin embargo, ella esa ganadora de dos y ahora mismo vuelve a su lote en carrera pareja donde también corre una importada la yegua Hayes Bay (Usa) que considero que será una dura rival.

A pesar de ello pienso que la nuestra con el descargo que le proporciona el aprendiz Moncada en estos 1.800 metros lo va hacer muy bien.

Luego en el ciclo de selectivas dice presente en el clásico Hípica Nacional con la yegua chilena Steady.

-Esta es su quinta presentación en el hipódromo La Rinconada, viene de un segundo lugar en una muy bonita carrera con el caballo importado Special Element en la Copa Invitacional del Caribe.

Para esta ocasión decidimos incursionar contra las yeguas en una carrera bastante difícil por la presencia de la campeona Fast Sensations, que todas sus carreras han sido en competiciones clásicas cosa que hay que respetar. Sin embargo, Steady anda en una muy buena condición y a pesar de probar los cuatro codos considero que ella cuenta con buen potencial para esto.

Para el 5y6 nacional con la monta de Jaime Lugo Jr. presenta a la yegua Potenciada.

- Viene de un tercer lugar y sus condiciones físicas son óptimas. El sábado tuvo un ejercicio exigente, pero lo superó con éxito. Por esto, considero que tiene una gran oportunidad en esta carrera.

En el clásico de mayor envergadura de la tarde dominical tiene el compromiso con Isobárico en recorrido de 1.800 metros.

-Esta es la primera incursión de este caballo contra los maduros, el viene de obtener triunfo en los 2000 metros del clásico República Bolivariana de Venezuela. Se le dio un buen descanso el caballo ha realizado unos buenos ejercicios de la mano del mismo Jaime Lugo.

Tenemos mucha confianza en este prospecto y creemos que lo va hacer muy bien, lógicamente respetamos a los maduros, pero de verdad esperamos estar a la altura de este clásico y dar un bonito espectáculo.

Acumulados: 5y6 nacional Recinto de Ganadores

Cierra la jornada con la yegua Sweet Sensations en la última válida.

-Esta yegua lo viene hacer bien en los lotes. Su carrera anterior viene hacer la segunda de la reaparecida y no lo hizo nada mal, en esta ocasión con los servicios del aprendiz Ángel Ybarra que la conoce bien, más el puesto de partida de afuera me hace pensar que tenemos una buena oportunidad.

