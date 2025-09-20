"Venezuela es Mujer" todo un derroche de talento en el Eurobuilding (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding, fue el lugar perfecto para el concierto que dieron el jueves 18 de septiembre las divas de Venezuela, Kiara, Karina, Elisa Rego, Scarlett Linares y Liz. Un show que repasó los éxitos más grandes de las cinco artistas, con canciones que tuvieron enorme popularidad en los 80 y 90, pero, aún se mantienen en el corazón del público.

Desde las siete de la noche seguidores de las cinco bellezas, hicieron acto de presencia en las instalaciones del Hotel capitalino, para disfrutar de todo el derroche de talento, profesionalismo y entrega de las cantantes.

Gran entrada

A las diez de la noche Kiara, Karina, Elisa, Liz y Scarlett se presentaron en el escenario cantando a todo pulmón, el popular y emblemático tema “Venezuela”. La apertura mostró al público la mágica noche que estarían por vivir de las artistas, quienes han brillado en los escenarios más importantes.

Ataviada en un traje blanco con mucho tul, se presentó la bella rubia. Junto a su grupo de baile entonó los temas “Tienes los ojos negros” y “Zúmbalo”.

Con su potente voz y fuerza, llegaba el turno de la “Guayanesa de Oro”, quien cantó “Valiente” y “En carne viva”, que hizo despertar aplausos de todos los presentes en el recinto capitalino.

La despampanante rubia salió de tercera cantando el tema “Selva”, canción de la popular novela Abigail. “Abismo del Corazón”, hizo emocionar a todos los asistentes con una puesta en escena única y cargada de pura sensualidad como solo ella solo sabe hacerlo.

“No soy una Señora” y “Descarado”, fueron los temas cantados por Gloria Sabrina Gómez Delgado, nombre de pila de la artista. Un momento mágico para ella ya que su hijo Marco Aurelio estuvo acompañándola en el escenario tocando a la perfección la flauta.

“Después de estás mujeres tan altas, es difícil decir buenas noches”, con esas palabras llegó Karina “La Voz”, para encender el escenario, cantando con el corazón sus temas “No sé”, “Desde mi Ventana” y “Sálvame”.

Talento juntas

Tras el show individual, las estrellas comenzaron una serie de presentaciones para rendir homenaje a grandes cantantes criollas.

Scarlett Linares – María Conchita Alonso “Una noche de copas”

Elisa Rego – “Se derritió mi soledad”

Karina – “Ámame” Marlene

Liz – “Dime si tu no me quieres” Yvonne

Kiara “A punto de Caramelo” Melissa

Gran cierre

También les rindieron homenaje a importantes hombres cantantes como Guillermo Dávila, Franco de Vita, Yordano y Ricardo Montaner.

Llegó el cierre de la velada con las cinco portando el tradicional Liquiliqui y cantando con enorme fuerza “Pajarillo”, recibiendo aplausos de pie de todo el público, entre ellos la actriz, Amanda Gutiérrez, y el periodista, Luis Olavarrieta.