Se avecina gran concierto en Caracas para octubre

Durante meses Servando y Florentino promocionaron su nuevo álbum "Se buscan vivos o inmortales" en las famosas “Rutas de Escape”, donde se reunieron con su fanaticada. Después de tanto tiempo los hermanos Primera están listos para su gira mundial, siendo Venezuela su primera parada.
Este 20 de agosto, los salseros sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su tour que recorrerá varias ciudades del mundo para seguir expandiendo su música y legado en cada rincón. Un material creativo con actuaciones especiales de Budu, Adriana Peña y Aigil Gómez, fue publicado en redes sociales con el cual alocó a su público.
Concierto en Venezuela
La primera fecha para "Se buscan vivos o inmortales" está pautada para el mes de octubre en Caracas, sin embargo, hay poca información del día y lugar que se realizaría el concierto de Servando y Florentino en Venezuela.
A solo poco menos de dos meses, en distintas cuentas de información sobre eventos musicales en el país se anunció que “muy pronto” estará abierta la boletería para la compra online o física de las entradas. Por su parte, una de las interrogantes de los usuarios es el precio de los boletos.
Gira mundial
Octubre
- Caracas, Venezuela
Noviembre
- Bogotá, Colombia
- Medellín, Colombia
- Barranquilla, Colombia
- Cúcuta, Colombia
- Lima, Perú
- Buenos Aires, Argentina
- Santiago, Chile
Febrero 2026
- Santo Domingo, República Dominicana
- Ciudad de Panamá, Panamá
- Quito, Ecuador
- Guayaquil, Ecuador
- San José, Costa Rica
- México D.F, México
Marzo
- Madrid, España
- Barcelona, España
- Valencia, España
- La Coruña, España
Abril
- Tenerife, España
- Madeira, Portugal
- Milan, Italia
- París, Francia
Mayo
- Toronto, Canadá
- Miami, Estados Unidos
- Orlando, Estados Unidos
- Atlanta, Estados Unidos
- Nueva York, Estados Unidos
- Houston, Estados Unidos
- Dallas, Estados Unidos
- Chicago, Estados Unidos
- Salt Lake City, Estados Unidos