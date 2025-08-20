Se avecina gran concierto en Caracas para octubre

Suscríbete a nuestros canales

Durante meses Servando y Florentino promocionaron su nuevo álbum "Se buscan vivos o inmortales" en las famosas “Rutas de Escape”, donde se reunieron con su fanaticada. Después de tanto tiempo los hermanos Primera están listos para su gira mundial, siendo Venezuela su primera parada.

Este 20 de agosto, los salseros sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su tour que recorrerá varias ciudades del mundo para seguir expandiendo su música y legado en cada rincón. Un material creativo con actuaciones especiales de Budu, Adriana Peña y Aigil Gómez, fue publicado en redes sociales con el cual alocó a su público.

Concierto en Venezuela

La primera fecha para "Se buscan vivos o inmortales" está pautada para el mes de octubre en Caracas, sin embargo, hay poca información del día y lugar que se realizaría el concierto de Servando y Florentino en Venezuela.

A solo poco menos de dos meses, en distintas cuentas de información sobre eventos musicales en el país se anunció que “muy pronto” estará abierta la boletería para la compra online o física de las entradas. Por su parte, una de las interrogantes de los usuarios es el precio de los boletos.

Gira mundial

Octubre

Caracas, Venezuela

Noviembre

Bogotá, Colombia

Medellín, Colombia

Barranquilla, Colombia

Cúcuta, Colombia

Lima, Perú

Buenos Aires, Argentina

Santiago, Chile

Febrero 2026

Santo Domingo, República Dominicana

Ciudad de Panamá, Panamá

Quito, Ecuador

Guayaquil, Ecuador

San José, Costa Rica

México D.F, México

Marzo

Madrid, España

Barcelona, España

Valencia, España

La Coruña, España

Abril

Tenerife, España

Madeira, Portugal

Milan, Italia

París, Francia

Mayo