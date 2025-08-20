Farándula

Se avecina gran concierto en Caracas para octubre

Este 20 de agosto, los cantantes anunciaron su gira mundial siendo Venezuela su primera parada

Por Kleimar Reina
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 07:41 pm
Se avecina gran concierto en Caracas para octubre
Concierto en Caracas, Venezuela / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Durante meses Servando y Florentino promocionaron su nuevo álbum "Se buscan vivos o inmortales" en las famosas “Rutas de Escape”, donde se reunieron con su fanaticada. Después de tanto tiempo los hermanos Primera están listos para su gira mundial, siendo Venezuela su primera parada.

NOTAS RELACIONADAS

Este 20 de agosto, los salseros sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su tour que recorrerá varias ciudades del mundo para seguir expandiendo su música y legado en cada rincón. Un material creativo con actuaciones especiales de Budu, Adriana Peña y Aigil Gómez, fue publicado en redes sociales con el cual alocó a su público.

Concierto en Venezuela

La primera fecha para "Se buscan vivos o inmortales" está pautada para el mes de octubre en Caracas, sin embargo, hay poca información del día y lugar que se realizaría el concierto de Servando y Florentino en Venezuela.

 A solo poco menos de dos meses, en distintas cuentas de información sobre eventos musicales en el país se anunció que “muy pronto” estará abierta la boletería para la compra online o física de las entradas. Por su parte, una de las interrogantes de los usuarios es el precio de los boletos.

Gira mundial

Octubre

  • Caracas, Venezuela 

Noviembre

  • Bogotá, Colombia
  • Medellín, Colombia
  • Barranquilla, Colombia
  • Cúcuta, Colombia
  • Lima, Perú
  • Buenos Aires, Argentina
  • Santiago, Chile

Febrero 2026

  • Santo Domingo, República Dominicana
  • Ciudad de Panamá, Panamá
  • Quito, Ecuador
  • Guayaquil, Ecuador
  • San José, Costa Rica
  • México D.F, México

Marzo

  • Madrid, España
  • Barcelona, España
  • Valencia, España
  • La Coruña, España

Abril

  • Tenerife, España
  • Madeira, Portugal
  • Milan, Italia
  • París, Francia

Mayo

  • Toronto, Canadá
  • Miami, Estados Unidos
  • Orlando, Estados Unidos
  • Atlanta, Estados Unidos
  • Nueva York, Estados Unidos
  • Houston, Estados Unidos
  • Dallas, Estados Unidos
  • Chicago, Estados Unidos
  • Salt Lake City, Estados Unidos

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Travers Stakes Inter Miami mets
Miércoles 20 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula