Yulimar Rojas habla sobre su medalla de bronce en Mundial de Atletismo

La campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas regresó a lo más alto del atletismo mundial al conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Tokio 2025. Su actuación no solo significó un nuevo podio para Venezuela, sino también una victoria personal después de superar dos años llenos de incertidumbre tras una grave lesión que la sacó de todo tipo de competencias.

La atleta de 29 años luego de concretar sus 14.76 metros, reafirmando su vigencia en la élite del triple salto. No solo fue uno de los temas de conversación más importantes dentro de la disciplina, sino que manda un claro mensaje de que va a competir por los más grandes logros en estos próximos años.

Yulimar Rojas - Mundial de Atletismo Tokio 2025

En sus declaraciones tras la competencia, Rojas expresó emociones encontradas: “Estoy contenta, en verdad. Esta sensación es como de que pudo haber sido mejor, pero a la vez es de mucho tiempo, mucho trabajo, mucha lucha, mucho sacrificio. Yo nunca me rindo, considero que soy una mujer de retos, de objetivos, de compromisos y las lágrimas son del compromiso conmigo misma, con esto, con volver a un Campeonato del Mundo”, afirmó.

Asimismo, no dejó escapar la oportunidad de contar cómo trabajó su mentalidad para llegar a conseguir esta medalla. “En verdad, esta meta me la tracé durante mucho tiempo, hace dos años, y debo estar orgullosa, debo estar feliz, aunque sea un poco agridulce. Esta medalla representa el esfuerzo, representa el no rendirte, el creer en ti, el ser valiente”, aclaró.

La múltiple campeona mundial reconoció que este bronce tiene un valor especial. “Encontrarme con la Yulomar Rojas de siempre no ha sido fácil. Estoy satisfecha, pero debo valorarlo mejor, debo disfrutar de esto porque representa mucho y hemos vuelto, hemos regresado”, resaltó.

De igual forma, habló sobre lo difícil que es recuperarse de una lesión tan larga como atleta profesional. “Quién diría que hace dos años no sabía qué iba a ser de mi vida, de mi carrera. Hace dos años no podía ni caminar, no sabía si iba a volver a un escenario majestuoso como este y ahora, dos años después, tener una medalla en el cuello, aunque sea de broce, de plata o de oro, lo que sea, representa una victoria, en verdad”, comentó.

Consciente de que su nivel competitivo sigue en ascenso, la criolla prometió que lo mejor está por venir. “Es una victoria personal, en todos los aspectos que pueden existir y sé que, así como yo, muchas personas que han creído en mí, se deben sentir muy felices, muy orgullosos. Así que eso es lo que me llevo. Me llevo la lucha, lo que trabajé, lo luché y lo deseé tanto que ahora que estoy aquí solamente quiero dar las gracias a Dios, a la vida”, expresó.

Por si fuera poco, sabe que va a tener mejores preparaciones para las próximas competencias, porque su principal objetivo es regresar a la cima. “Hay Yulimar Rojas para rato y que esto no queda aquí. El año que viene voy a volver y voy a volver mucho mejor aún, más fuerte, más preparada y con mucha hambre de triunfo. Eso es todo lo que puedo decir y que sigan soñando, nunca desistan de eso, nunca olviden eso, nunca olviden lo que quieren en la vida”, mencionó.

Finalmente, quiere ser un ejemplo para las nuevas generaciones. “Todo se puede lograr con trabajo, dedicación, lucha, esfuerzo. Y que este es el vivo ejemplo de eso, un metal de bronce que sé que, aunque pudo haber sido otro color, me voy muy feliz de haber luchado y de haber trabajado por esto”, finalizó.