¡Orgullo venezolano! Yulimar Rojas regresa con medalla en el Mundial de Atletismo

Yulimar Rojas volvió a demostrar por qué es un ícono del atletismo mundial. La venezolana conquistó la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 con un salto de 14.76 metros, reafirmando su vigencia en la élite del triple salto. Aunque esta vez no se llevó el oro, su capacidad de mantenerse en el podio sigue siendo un motivo de orgullo para Venezuela.

Con este resultado, la campeona olímpica en 2020 suma una nueva presea a su brillante trayectoria internacional. Rojas continúa ampliando su legado deportivo y consolidándose como una de las grandes referentes del atletismo femenino, en un escenario que la ha visto brillar repetidas veces y que nuevamente la aplaudió con fuerza.

Así quedó la Gran Final de Salto Triple

El cuadro final del Salto Triple femenino del Mundial de Tokio 2025 quedó de la siguiente manera:

Oro: Leyanis Pérez (Cuba) 14.94m Plata: Thea Lafond (Dominica) 14.89m Yulimar Rojas (Venezuela) 14.76m

En esta final, Yulimar Rojas mostró su acostumbrada garra, abriendo con su mejor intento de 14.76 metros que a la postre le dio la medalla. Luego sumó dos intentos nulos, seguidos de marcas de 14.60 y 14.46, para cerrar con un sólido 14.71. Aunque esta vez no alcanzó la cima, la reina venezolana volvió a subirse al podio mundial, consolidando su lugar entre las grandes figuras del atletismo.