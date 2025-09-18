Mundial de Atletismo

¡Orgullo venezolano! Yulimar Rojas regresa con medalla en el Mundial de Atletismo

La campeona venezolano volvió al máximo nivel conquistando una medalla, siendo muestra de su grandeza en el Triple Salto

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 09:40 am
¡Orgullo venezolano! Yulimar Rojas regresa con medalla en el Mundial de Atletismo
Suscríbete a nuestros canales

Yulimar Rojas volvió a demostrar por qué es un ícono del atletismo mundial. La venezolana conquistó la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 con un salto de 14.76 metros, reafirmando su vigencia en la élite del triple salto. Aunque esta vez no se llevó el oro, su capacidad de mantenerse en el podio sigue siendo un motivo de orgullo para Venezuela.

NOTAS RELACIONADAS

Con este resultado, la campeona olímpica en 2020 suma una nueva presea a su brillante trayectoria internacional. Rojas continúa ampliando su legado deportivo y consolidándose como una de las grandes referentes del atletismo femenino, en un escenario que la ha visto brillar repetidas veces y que nuevamente la aplaudió con fuerza.

Así quedó la Gran Final de Salto Triple

El cuadro final del Salto Triple femenino del Mundial de Tokio 2025 quedó de la siguiente manera:

  1. Oro: Leyanis Pérez (Cuba) 14.94m
  2. Plata: Thea Lafond (Dominica) 14.89m 
  3. Yulimar Rojas (Venezuela) 14.76m 

En esta final, Yulimar Rojas mostró su acostumbrada garra, abriendo con su mejor intento de 14.76 metros que a la postre le dio la medalla. Luego sumó dos intentos nulos, seguidos de marcas de 14.60 y 14.46, para cerrar con un sólido 14.71. Aunque esta vez no alcanzó la cima, la reina venezolana volvió a subirse al podio mundial, consolidando su lugar entre las grandes figuras del atletismo.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Grandes Ligas
Jueves 18 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Mundial de Atletismo